أعلنت "إن إم دي سي إنيرجي" عن تدشين مركز متطور للتصنيع في المملكة العربية السعودية بتكلفة 200 مليون درهم، بطاقة انتاجية تصل الى 40 ألف طن سنوياً، وذلك في تطور جديد يحدد ملامح المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي الإقليمي والعالمي للشركة.





ويقع المركز، على مساحة 400 ألف متر مربع ، ويوفر خدمات متقدمة في مجال التصنيع، بما في ذلك بناء المرافق والهياكل البحرية وتصميم وتجميع وحدات معيارية على اليابسة.



وقامت، "إن إم دي سي إنيرجي" بإعادة ضخ 5 مليارات ريال سعودي في الصناعة السعودية، بما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة.





"إن إم دي سي إينيرجي" تدشن مركز تصنيع في السعودية بقيمة 200 مليون درهم#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/mhubvmjM8K — اقتصاد - مركز الاتحاد للأخبار (@AletihadEconomy) January 14, 2025