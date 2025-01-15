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"إن إم دي سي إينيرجي" تدشن مركز تصنيع في السعودية بقيمة 200 مليون درهم

"إن إم دي سي إينيرجي" تدشن مركز تصنيع في السعودية بقيمة 200 مليون درهم
15 يناير 2025 16:48

أعلنت "إن إم دي سي إنيرجي" عن تدشين مركز متطور للتصنيع في المملكة العربية السعودية بتكلفة 200 مليون درهم، بطاقة انتاجية تصل الى  40 ألف طن سنوياً، وذلك في تطور جديد يحدد ملامح المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي الإقليمي والعالمي للشركة.


ويقع المركز، على مساحة 400 ألف متر مربع ، ويوفر خدمات متقدمة في مجال التصنيع، بما في ذلك بناء المرافق والهياكل البحرية وتصميم وتجميع وحدات معيارية على اليابسة.

وقامت، "إن إم دي سي إنيرجي" بإعادة ضخ 5 مليارات ريال سعودي في الصناعة السعودية، بما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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