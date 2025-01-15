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اقتصاد

«مطار دبي» الثاني عالمياً في أكثر المطارات ازدحاماً

مطارات دبي : مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي
15 يناير 2025 17:29

رشا طبيلة (أبوظبي)
حل مطار دبي الدولي المرتبة الثانية عالمياً في أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية للعام 2024 بواقع 60.2 مليون مقعد بنمو 7٪، مقارنة مع العام 2023، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية التي أصدرتها اليوم.
وأشارت البيانات إلى أن مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي حل في المرتبة الأولى، بواقع 62.7 مليون مقعد، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مطار طوكيو هانادا الدولي، بواقع 55.2 مليوم مقعد، والمرتبة الرابعة مطار هيثرو لندن، بواقع 51.55 مليون مقعد، والمرتبة الخامسة مطار دالاس فورت وورث الدولي 51.51 مليون مقعد، يليه مطار دنفر الدولي في المرتبة السادسة، بواقع 49.2 مليون مقعد، ثم مطار جوانزو بايون في الصين بالمرتبة السابعة، بواقع 48.8 مليون مقعد، ثم مطار اسطنبول، بواقع 48.51 مليون مقعد في المرتبة الثامنة، ثم مطار شانغهاي بودونغ الدولي بالصين، بواقع 48.50 مليون مقعد، ثم في المرتبة العاشرة مطار شيجاغو أوهير الدولي، بواقع 46.9 مليون مقعد.

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