«الاتحاد للشحن» تسيّر 300 رحلة من إيتشو إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن، تسيير 329 رحلة من مطار إيتشو هواهو إلى مطار زايد الدولي، ما يعزز مكانتها بوصفها الشريك الأمثل للعملاء في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الصناعات الدوائية والتجارة الإلكترونية والمواد سريعة التلف.

وتؤكد الشركة التزامها بتعزيز الترابط بين أبوظبي والأسواق الرئيسة في آسيا وأوروبا وغيرها منذ إطلاق رحلتها الأولى من مطار إيتشو هواهو بتاريخ 18 أغسطس 2023، إذ كانت أول شركة طيران عالمية تقوم بتسيير رحلات إلى إيتشو.

واتخذت الاتحاد للشحن من مطار إيتشو هواهو منصة استراتيجية لعملياتها، فهو أول مركز مخصص لطائرات الشحن في آسيا، مما ساعد على نقل أكثر من 18,700 طن من الصادرات، وما يتجاوز 400 طن من الواردات إلى أبوظبي منذ عام 2023.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس بران، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: «تفخر الاتحاد للشحن بالدور المهم الذي تلعبه بصفتها أول شركة طيران دولية في إيتشو، إذ تسلط الضوء على قدرات المطار وأهميته الاستراتيجية التي اكتسبها خلال عام واحد من بدء العمليات. كما أعرب عملاء الاتحاد للشحن عن رضاهم الكبير عن موثوقية الشركة وكفاءتها، ما يؤكد نجاعة تعاونها مع إيتشو والتركيز على أهميتها بصفتها منصة عالمية للشحن. وأبدى كلٌ من المصدّرين والعملاء المحليين إعجابهم الشديد بالبنية التحتية المتقدمة لمطار إيتشو هواهو، ولا سيما في تسهيل نقل الواردات. بينما تتركز جهود الاتحاد للشحن على تمهيد الطريق لفرص أكبر أمام إيتشو، وذلك من خلال تسليط الضوء على إمكانات المدينة وحضورها للمصدّرين في أوروبا وغيرها».