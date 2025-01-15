«تدوير» تعتزم خفض انبعاثات عملياتها بنسبة 40%

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة تدوير إطلاق مسار لإزالة الكربون، يهدف إلى خفض الانبعاثات عبر عملياتها التشغيلية بنسبة 40% بحلول عام 2035، في خطوة تعكس التزام المجموعة باستخلاص القيمة الكامنة في النفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري وتسخير التكنولوجيا لإزالة الكربون من القطاع.

جاء الإعلان، خلال مشاركة المجموعة بالدورة الـ 11 من معرض ومؤتمر «إيكوويست»، المقام حالياً في مركز «أدنيك» أبوظبي، والمتخصص بمجال إعادة التدوير وإدارة النفايات والصناعات الخاصة بتحويل النفايات إلى موارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشارك المجموعة في الحدث شريكاً استراتيجياً، وأحد الجهات المشاركة في التنظيم.

ويأتي الإعلان تماشياً مع طموحات وأهداف مجموعة تدوير في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النفايات العالمي بنسبة تتراوح بين (3 إلى 5%)، مع التركيز بشكل خاص على غاز الميثان الذي ينبعث من مكبات النفايات، كما يتوافق مع مساهمة دولة الإمارات الثالثة المحددة وطنياً، وتعد معياراً تستعين به الدولة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بموجب اتفاقية باريس، ما يعزز دعم المجموعة لأجندة الاستدامة العالمية.

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، إن هذا الإعلان يساهم في تمهيد الطريق أمام المجموعة للتحول إلى ممارسة أعمالها في بيئة منخفضة الكربون، فمن خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن النفايات نساهم بفعالية في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق أهداف دولة الإمارات في الحياد المناخي.

وأضاف أن إزالة الكربون من قطاع النفايات في أبوظبي سيساهم أيضاً في تحقيق الأهداف المناخية الدولية والالتزامات بتحقيق انبعاثات صفرية مما يسلط الضوء على دعم المجموعة لتعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات وفي بناء عالم أكثر استدامة من خلال تعزيز المعرفة بسبل تقليل الانبعاثات.

وأوضح أن مسار إزالة الكربون يركز على مشاريع مجموعة تدوير في إبعاد النفايات عن المكبات، وتحويلها إلى موارد متجددة، كما يحصل حالياً في أول منشأة جديدة لاستعادة المواد في أبوظبي، وفي محطات تحويل النفايات إلى طاقة، مشيراً إلى أن التقنيات المتقدمة المستخدمة في تحويل النفايات إلى موارد والمدرجة في المسار تشمل تقنيات تحويل النفايات إلى وقود الطائرات المستدام والوقود الحيوي، حيث يعد هذا المسار أيضاً خطة تحول مناخية قابلة للقياس لتحويل النفايات بعيداً عن مكبات النفايات، بما يتماشى مع طموحات المجموعة، وبالتالي تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

وقال إنه وفي إطار حرص المجموعة على تحقيق مستقبل ذي انبعاثات صفرية، فإن المسار يعد أيضاً أحد العوامل المساعدة في إحراز تقدم في مبادرة «صفر نفايات» لإزالة الكربون من النفايات على المستوى العالمي، حيث يساهم ذلك في تحسين جودة الهواء، وتعزيز الصحة العامة، فضلاً عن توفير فرص عمل في الوظائف الخضراء، وإيجاد طرق جديدة لتدفق الإيرادات، وتعزيز الريادة في الابتكار منخفض الكربون.

