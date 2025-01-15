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منصور بن محمد يفتتح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

منصور بن محمد خلال افتتاح فعاليات المنتدى (وام)
16 يناير 2025 02:10

دبي (وام)

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برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أعمال الدورة العاشرة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، المقامة تحت شعار «مستقبل مستدام»، بمشاركة أكثر من 3500 خبير ومتخصص في مجال إدارة المشاريع من حول العالم، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب نخبة واسعة من الخبراء العالميين، ومسؤولي كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة المشاريع، وأكثر من 55 متحدثاً محلياً وعالمياً يمثلون العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية، المحلية والعالمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المنتدى في مدينة جميرا، معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حيث شاهد سموّه فيلماً تعريفياً قصيراً حول المنتدى الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومعهد إدارة المشاريع (PMI).
وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر الطاير، الشركاء المنظمين للمنتدى، وهم: هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومعهد إدارة المشاريع: (PMI)، وشمل التكريم أيضاً الرعيين الاستراتيجيين، وهما: بلدية دبي، وبترول الإمارات الوطنية المحدودة: (إينوك)، والرعاة البلاتينيين، وهم: شركة دتكو، والنابودة، ومجموعة بينونة الغربية، والرعاة الذهبيين، وهم: ويد آدمز للمقاولات، وجونال للإنشاءات والتجارة والصناعة، إضافة إلى باركن، والمتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة.

منصور بن محمد
دبي
منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع
حمدان بن محمد
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