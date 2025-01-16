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الذهب يقترب من أعلى مستوى في شهر

الذهب يقترب من أعلى مستوى في شهر
16 يناير 2025 09:13

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، حيث عززت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2696.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة مسجلة 2725.20 دولار.‭ ‬

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.61 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 958.50 دولار. واستقر البلاتين عند 938.25 دولار.

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المصدر: وكالات
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