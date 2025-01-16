"أدنيك" تستعرض الاستعدادات لإطلاق آيدكس ونافدكس

عقدت مجموعة أدنيك اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة، وذلك لإطلاعهم على آخر الاستعدادات والمستجدات المتعلقة بتنظيم الدورة الأكبر والأضخم لمعرضي الدفاع الدولي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما.

وسيقام المعرضان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، "حفظه الله"، وتنظمهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025، حيث تُعد هذه الدورة الأضخم في تاريخ الحدثين.

وتشهد دورة 2025 مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، تشمل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه أعرب معالي اللواء الركن فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، عن فخره واعتزازه بالتعاون مع مجموعة أدنيك في تنظيم هذه الدورة الاستثنائية التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للصناعات الدفاعية.

وقال إن معرضي آيدكس ونافدكس 2025 يحظيان بدعم كبيرمن قيادتنا الرشيدة، التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن هذه الدورة تمثل نقطة تحول جديدة في تاريخ المعرضين، وذلك من خلال السعي لاستعراض أحدث ما توصلت إليه تقنيات الدفاع والأمن.

وأضاف أن المعرضين لعبا على مدار العقود الثلاثة الماضية دورًا محوريًا في تعزيز موقع الإمارات على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية، ونسعى من خلال دورة 2025 إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تصب في إيجاد الحلول التي من شأنها النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونؤكد في هذا السياق أن الصناعات الدفاعية والأمنية ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لدعم الأمن والاستقرارالعالمي، وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق السلام والازدهار للجميع.

وعبر معالي المزروعي عن ثقته بأن دورة 2025 استثنائية بكل المقاييس، بفضل التعاون الوثيق بين الجهات الوطنية كافة، والحرص على تقديم حدث يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى تطلع اللجنة المنظمة لاستقبال الوفود الرسمية من الدول الصديقة والشقيقة، داعياً للتعاون لإنجاح هذا الحدث المهم الذي يسهم في صياغة ورسم ملامح مستقبل الصناعات الدفاعية.

من جانبه قال اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا، إن معرضي آيدكس ونافدكس يمثلان ركيزة أساسية في دعم وتطوير الصناعات الدفاعية وإيجاد الشراكات، التي من شأنها النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يوفّران منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول وتجمع تحت مظلتها كوكبة من المتخصصين والخبراء من قارات العالم .

وأضاف سعادته أنه من خلال استضافة أبرز الشركات العالمية وقادة الصناعة، يتيح المعرضان فرصًا ثمينة لإبرام شراكات استراتيجية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الدولية.

وأشار إلى أن المعرضين يساهمان في تعزيز سمعة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، كما يفتحان المجال أمام الشركات الإماراتية لعرض قدراتها وإبداعاتها على الساحة الدولية، مما يرفع الطلب على منتجاتها وخدماتها ويعزز مكانتها في الأسواق العالمية.

وأوضح اللواء الركن الجابري أن هذه الفعاليات المتخصصة لها دور محوري في تطويرالقطاع الدفاعي، فهي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل نوعية في هذا القطاع الحيوي ويعكس هذا الالتزام رؤية قيادتنا الرشيدة لدعم التنوع الاقتصادي والابتكار في المجالات الإستراتيجية.

من جهته قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن تنظيم هذه الفعاليات الرائدة، يجسد التزام مجموعة أدنيك، بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، عاصمة عالمية لصناعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

وبين سعادته أنه وعلى مدار 32 عاماً تمكن معرض آيدكس من تعزيز مكانته ليصبح أحد أبرز وأكبر الفعاليات الدفاعية الدولية في العالم التي تساهم في تشكيل مستقبل الصناعة الدفاعية، حيث استقطبت المعارض على مدار دوراتها السابقة نحو 1.3 مليون مشارك، من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، في حين تجاوز إجمالي قيمة الصفقات المعلنة أكثر من "175 مليار درهم"، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه كمنصة إستراتيجية لتوقيع الاتفاقيات وتعزيز الشراكات طويلة الأمد، حيث تتطلع مجموعة أدنيك لمواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات، وإنجاح الدورة المقبلة بالتعاون مع الشركاء في وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة.

وأضاف أن معرضي آيدكس ونافدكس ساهما في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لصناعة الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وداعمة رئيسية للتعاون الدولي والابتكار، كما لعبت دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال جذب استثمارات نوعية واستحداث فرص عمل في قطاعات متعددة.

وأكد التزام مجموعة أدنيك بمواصلة العمل على تطوير هذه المنصة الرائدة، بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر أمنًا واستدامة، حيث من المنتظر أن تشهد الدورة الحالية تسجيل أرقام قياسية من حيث المساحة والشركات العارضة.