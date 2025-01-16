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اقتصاد

ابن طوق: التحول الرقمي له دور حاسم في تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين

ابن طوق: التحول الرقمي له دور حاسم في تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين
16 يناير 2025 16:49

 قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن التحوّل الرقمي يحظى بأهمية بالغة ويضطلعُ بدور حاسم في تقديم معلومات دقيقة ومفيدة للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين بالعمل في الامارات، ودبي على وجه الخصوص في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية.

 

وأشاد معاليه بإنجازات هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مجال التحوّل الرقمي لجميع خدماتها المقدّمة إلى الجمهور من جميع شرائح المجتمع.

 

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية في اليوم الختامي لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بدورته العشرة 2025 ضمت كلا من معالي عبد الله بن طوق المري، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر خبيرة تحوّل رقمي عالمية وقائدة استراتيجية لمبادرات المدن الذكية، والدكتورة ستيفاني هير متخصصة في مجال التكنولوجيا وباحثة، وأدارتها لورا بكويل مذيعة أخبار سابقة.

 

واستعرض معاليه في مستهل حديثه المبادرة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في فترة التسعينات، التي شكّلت البداية إيذانا بانطلاق مسيرة التطوّر في هذا المجال لتتحوّل الحكومة الإلكترونية إلى حكومة ذكية حتى وصلت إلى الحكومة الرقمية حاليا بفضل الرؤية الثاقبة والتفكير المستقبلي والطموح الذي لا يعرف المستحيل لسموّه.

 

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وأضاف أنه يجب أن نولي الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الدولة أهمية بالغة لأن المستقبل الحقيقي يكمن في تعزيز وتمتين أواصر التعاون المشترك بين القطاعين بالنظر لأهمية نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات وفق معايير استثنائية عالمية، كما تجب زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

 

من جانبها أشارت عائشة بن بشر إلى التقدّم الذي أحرزته الهيئة في مجال التحوّل الرقمي، والذي لعب دورا محوريا في التقدّم الذي تشهده دبي في جميع المجالات، لافتة إلى أن المعلومات والمرونة والتعاون من أهم ركائز التقدّم الرقمي.

 

أما الدكتورة ستيفاني هير، فقد أفادت بأن تحقيق النجاح في مجال التحوّل الرقمي يجب أن يسبقه وضع خطة للذكاء الاصطناعي (AI Action Plan).

 

وقالت إنه يجب أن تكون أهمية الاستثمار في التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي بنفس أهمية الاستثمار في البنى التحتية للمدن الحديثة.

المصدر: وام
عبدالله بن طوق
دبي
الإمارات
التحول الرقمي
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