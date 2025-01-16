«كيليكس بايو» تستحوذ على «ديابيتيك» للصناعات الدوائية الحيوية

أبوظبي (الاتحاد) أكملت «كيليكس بايو»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عملية الاستحواذ على «ديابيتيك» التابعة لشركة جلفار.

ويعد هذا الاستحواذ إضافة نوعية لمحفظة مبادلة في قطاع الصناعات الدوائية الحيوية، ويعزز دورها في تصنيع هذه المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يدعم تطلعاتها وجهودها في مجال تطوير قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات عبر جهود التصنيع المحلية.

وتضم منشأة «ديابيتيك» أجهزة تصنيع مواد دوائية بسعة 202 ألف لتر، بالإضافة إلى منشأة خاصة لتعبئة وتحضير المنتجات الدوائية.

وتم تصميم هذه المنشأة الحديثة وفقاً لأعلى معايير الاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، مما يجعلها الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتماشى هذا الاستحواذ الإستراتيجي مع التزام مبادلة بالاستثمار المسؤول والرامي لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، مثل ازدياد انتشار مرض السكري، والطلب المتزايد على المنتجات الميكروبية، مثل نظائر الإنسولين والببتيدات الشبيهة بالجلوكاجون GLP-1، التي تعد أساسية لعلاج مثل هذه الحالات محلياً وعالمياً.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، إن استحواذ «كيليكس بايو» على «ديابيتيك»، يمثل إنجازاً مهماً لمبادلة، معززاً مكانتها في قطاع تصنيع الأدوية الحيوية عالمياً.

وأوضح أن هذا الاستثمار الإستراتيجي يأتي تماشياً مع التزام مبادلة بالاستثمار المسؤول، حيث يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مواجهة التحديات الصحية العالمية، كالحاجة المتزايدة لنظائر الإنسولين، وقال: «سيمكننا هذا الاستحواذ من تصنيع هذه الأدوية محلياً، ما يعزز مكانة دولة الإمارات في النظام البيئي العالمي لعلوم الحياة».

من جهته، قال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، بهذه المناسبة، إن مبادلة تدرك الأهمية الحيوية لضمان توفير الحلول العلاجية مثل نظائر الأنسولين، لاسيما في ظل تزايد الطلب العالمي والتحديات المتعلقة بالإمدادات، وفي ضوء ذلك، يأتي استحواذها على ديابيتيك، كاستجابة مباشرة لهذه الحاجة.

وأكد أن هذه الخطوة الاستراتيجية تساهم في تعزيز مكانة مبادلة وقطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، وتعكس أيضاً التزامها بتحسين منظومة الصحة العالمية، من خلال دعم سلسلة إمداد نظائر الأنسولين بشكل آمن ومستدام.

من ناحيته، قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار، إن بيع هذه المنشأة يأتي ضمن خطوات استراتيجية في «جلفار» لتصفية الأصول غير الأساسية، وتدعم جلفار مبادرة مبادلة لتعزيز قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات وبناء قدرات تصنيع أوسع نطاقاً للمواد الفعالة في الدولة.

من جانبه، قال حسين سيدي سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «كيليكسبايو»، إن الاستحواذ على شركة «ديابيتيك» يؤكد التزام مبادلة بدعم مسيرة نمونا، ودعم تطوير قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، ومع الارتفاع الملحوظ في أعداد مرضى السكري على مستوى العالم، يشكّل الوصول إلى نظائر الأنسولين تحدّياً في العديد من المناطق. ولمعالجة هذا التحدي، تهدف «كيليكس بايو» إلى تحسين الوصول إلى العلاجات الحيوية، وضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجون إليها.

وإلى جانب كونها خطوة مهمة تعكس التزام مبادلة بدعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق الريادة العالمية في قطاع الصناعات الدوائية وجهود تنويع الاقتصاد، يعزز الاستحواذ على شركة «ديابيتيك» من مكانة مبادلة في هذا القطاع الحيوي.

كما تتكامل هذه الخطوة مع استحواذ الشركة الأخير على أربع شركات صناعة دوائية التابعة لـ «جلوبال ون هيلث كير».