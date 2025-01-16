الخميس 16 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«انفستكورب» تستحوذ على مجموعة «إيبيبولي» الإيطالية

«انفستكورب» تستحوذ على مجموعة «إيبيبولي» الإيطالية
16 يناير 2025 19:51

أبوظبي (الاتحاد)
وقعت انفستكورب اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على مجموعة «إيبيبولي» الإيطالية المتخصصة في التكنولوجيا المالية وحلول الدفع البديلة، من شركة الاستثمار «بريغال مايلستون»، في صفقة لم يتم الإفصاح عن شروطها.
وطورت شركة «إيبيبولي» التي تتخذ من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها، أكبر برنامج لإدارة العلاقات مع العملاء وبرامج الولاء في إيطاليا، يضم أكثر من 6 ملايين مستهلك.

وأطلقت خطّ بطاقات الهدايا عام 2006، وأصدرت أول بطاقة «ماستركارد» مدفوعة مسبقاً في إيطاليا عام 2012، مما عزز مكانتها الرائدة في السوق. 
 وستساعد انفستكورب الشركة على تسريع خطط نموها بشكل أكبر مع استمرارها في بناء منصة المدفوعات والخدمات وتوسيع عروضها لمزيد من العملاء داخل إيطاليا وعلى المستوى الدولي.
و قال يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات في انفستكورب: من خلال خبرتنا العريضة في مجال التكنولوجيا ومساعدتنا للشركات على التوسع عالمياً، سنعمل على دعم «إيبيبولي» في تعزيز حضورها الدولي عبر أوروبا.
وقال غايتانو جانيتو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيبيبولي»: أدّت «بريغال مايلستون» دوراً فعالاً في توسعنا الكبير على مدار السنوات الأخيرة. ونتطلع الآن إلى الفصل التالي من مسار النموّ. معرفة انفستكورب بقطاع المدفوعات جعلتها الشريك المثالي لمرحلة المقبلة من حياة الشركة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان

كما أن تاريخها الطويل وخبرتها في السوق الإيطالية، بالإضافة إلى دعمها للشركات ذات النمو السريع، جعلتنا واثقين بقدرتها على مساعدتنا في مواصلة النمو داخل إيطاليا وعلى المستوى الدولي.

آخر الأخبار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
اليوم 18:39
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 21:43
أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان
اليوم 21:33
محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب 2024»
علوم الدار
محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب 2024»
اليوم 21:24
فلسطينيون يصطفون للحصول على الغذاء في قطاع غزة
الأخبار العالمية
بلينكن يعلّق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 21:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©