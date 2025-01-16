«انفستكورب» تستحوذ على مجموعة «إيبيبولي» الإيطالية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت انفستكورب اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على مجموعة «إيبيبولي» الإيطالية المتخصصة في التكنولوجيا المالية وحلول الدفع البديلة، من شركة الاستثمار «بريغال مايلستون»، في صفقة لم يتم الإفصاح عن شروطها.

وطورت شركة «إيبيبولي» التي تتخذ من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها، أكبر برنامج لإدارة العلاقات مع العملاء وبرامج الولاء في إيطاليا، يضم أكثر من 6 ملايين مستهلك.

وأطلقت خطّ بطاقات الهدايا عام 2006، وأصدرت أول بطاقة «ماستركارد» مدفوعة مسبقاً في إيطاليا عام 2012، مما عزز مكانتها الرائدة في السوق.

وستساعد انفستكورب الشركة على تسريع خطط نموها بشكل أكبر مع استمرارها في بناء منصة المدفوعات والخدمات وتوسيع عروضها لمزيد من العملاء داخل إيطاليا وعلى المستوى الدولي.

و قال يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات في انفستكورب: من خلال خبرتنا العريضة في مجال التكنولوجيا ومساعدتنا للشركات على التوسع عالمياً، سنعمل على دعم «إيبيبولي» في تعزيز حضورها الدولي عبر أوروبا.

وقال غايتانو جانيتو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيبيبولي»: أدّت «بريغال مايلستون» دوراً فعالاً في توسعنا الكبير على مدار السنوات الأخيرة. ونتطلع الآن إلى الفصل التالي من مسار النموّ. معرفة انفستكورب بقطاع المدفوعات جعلتها الشريك المثالي لمرحلة المقبلة من حياة الشركة.

كما أن تاريخها الطويل وخبرتها في السوق الإيطالية، بالإضافة إلى دعمها للشركات ذات النمو السريع، جعلتنا واثقين بقدرتها على مساعدتنا في مواصلة النمو داخل إيطاليا وعلى المستوى الدولي.