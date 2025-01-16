جامعة خليفة و«صن غرو» الشرق الأوسط توقعان مذكرة تفاهم للتصدّي لتغير المناخ



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «صن غرو» الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في تصنيع معدات الطاقة المتجددة، بهدف التعاون في تطوير البحوث والابتكارات الخاصة بالمنطقة، والتي تركز على التصدّي لتغير المناخ وتعزيز تنوع مصادر الطاقة ودعم الاستدامة الاقتصادية.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع استعراض جامعة خليفة لـ 8 مشاريع في نسخة عام 2025 من القمة العالمية لطاقة المستقبل، حيث وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة وتومسون ديمو، نائب رئيس شركة صن غرو بي في وستوريج بي جي، في الشرق الأوسط.

وتعتبر صن غرو شركة متخصصة في صناعة العاكسات الشمسية وأنظمة تخزين طاقة البطارية وتحظى بمكانة متميزة محليًا وعلامة تجارية راسخة في سوق دولة الإمارات.

من جهته، قال البروفيسور إبراهيم: تعكس مذكرة التفاهم مع صن غرو حرص جامعة خليفة على مواكبة أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى تلبية المتطلبات الاقتصادية والأهداف البيئية لدولة الإمارات. نسعى من أجل تحقيق هذا الهدف إلى توفير حلول مبتكرة من قبل أفضل الخبراء الأكاديميين والباحثين في جامعتنا. وستساهم مذكرة التفاهم مع صن غرو في تمهيد الطريق أمام تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال الطاقة وإنتاج ابتكارات ذات فعالية من خلال تضافر الجهود الناجم عن هذا التعاون.

قال تومسون ديمو، نائب رئيس شركة صن غرو بي في وستوريج بي جي: يحظى التعاون مع جامعة خليفة بأهمية كبيرة بالنسبة لشركة صن غرو التي تسعى إلى المساهمة في الانتقال للطاقة النظيفة وتعزيز دعم شبكات الطاقة في هذه المنطقة من خلال مهمتها ،،الطاقة النظيفة للجميع،، لاسيما أن التعاون مع جامعة خليفة يتيح لنا وضع المزيد من الأهداف الكبيرة والطموحة في هذا المجال.

وسيقوم الشريكان، وفقاً لمذكرة التفاهم، بتطوير أنظمة متقدمة ومبتكرة وتحسين أداء الحلول (التي تشمل الفعالية والديمومة والموثوقية) في ظل الظروف المناخية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيسهّل هذا التعاون أيضًا التجارب المشتركة وتطوير النماذج الأولية، إضافة للبحث المتواصل عن أوجه التعاون والرعاية مع الجهات المعنية الأخرى، كما سيبحث الشريكان عن فرص لإنشاء مرافق بحثية ومختبرية.

يذكر أن وفداً من صن غرو زار، في وقتٍ سابقٍ، المختبرات والمرافق البحثية لمركز الطاقة المتقدمة بجامعة خليفة، حيث أعرب الوفد عن اهتمامه بالتعاون في بعض المشاريع البحثية الجارية ويُتوقع من هذه الشراكة الاستراتيجية تعزيز استكشاف التطورات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في الدولة.