«مصدر» تنشئ مقرها الرئيس الجديد في مشروع «ذا لينك»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة مصدر، مركز الاستدامة والابتكار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إنشاء المقر العالمي الجديد لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» داخل مشروع التطوير المبتكر «ذا لينك» البالغة مساحته 30 ألف متر مربع، والذي يضم أول مبنى مشترك صفري الطاقة في المنطقة، مصمم للعيش، والعمل مع بنية تحتية تكنولوجية متقدمة.

جاء الإعلان عن هذه الخطوة بشكل رسمي بعد توقيع اتفاقية بين مدينة مصدر ومشروع «ذا لينك»، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية التي تركز على مواجهة أبرز التحديات العالمية الملحة في مجال الاستدامة.

وتعزز هذه الاتفاقية التاريخية التآزر المستمر بين الجانبين، وترسخ مكانة مدينة مصدر وجهة رائدة للأعمال المستدامة والابتكار.

ويعد «ذا لينك» تجسيداً رئيساً للبصمة الخضراء لمدينة مصدر في مجال التنمية الحضرية المستدامة، حيث تتوافق مكوناته مع معايير الاستدامة الشاملة.

ومن المقرر إنجاز المشروع متعدد الاستخدامات في عام 2025، حيث يتكون من خمسة مبانٍ تجارية وسكنية، بما في ذلك أول مبنى مشترك صفري الطاقة للعيش والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال محمود الحوسني، المدير التنفيذي للشؤون المالية والخدمات المساندة في مدينة مصدر، إن اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل«مصدر» لإنشاء مقرها الجديد في 'ذا لينك'، يؤكد القيمة المضافة التي تقدمها مدينة مصدر للشركات التي تسعى للعمل في بيئة مستدامة ومبتكرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الالتزام المشترك بدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم أجمع.

ومن جانبه قال طارق القبالي، المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المؤسسية في شركة مصدر، إن تشييد المقر الرئيسي العالمي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في «ذا لينك»، يشكل علامة فارقة مهمة في مسيرة الشركة، ومن خلال الانتقال إلى هذا المشروع الحديث صفري الطاقة، تؤكد الشركة التزامها بالابتكار والاستدامة منجهة، وترسي أيضاً معياراً للتناغم ما بين رؤيتها والقيم التي تجسدها مدينة مصدر.

تم تصميم «ذا لينك» ليكون نقطة اتصال مركزية تربط بين مختلف وسائل النقل وجميع مناطق مدينة مصدر، حيث يوفر مجتمعاً فريداً يضم مجموعة من المكاتب والمناطق السكنية ومساحات العمل المشترك، بالإضافة إلى مركز للزوار وقاعة متعددة الاستخدامات.

ويهدف المشروع إلى خلق بيئة حيوية ومتنوعة تلبي احتياجات جميع الفئات السكانية وتعزز الترابط المجتمعي، حيث يتضمن المشروع مزايا تصميم مبتكرة لتقليل بصمته البيئية، ويجري بناؤه وفقاً لمعايير التصنيف البلاتيني لنظام ليد «LEED» «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة»، والتصنيف الذهبي وفق نظام «ويل - WELL» لقياس جودة الصحة داخل المباني، وتصنيف «أربع لآلئ» لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج «استدامة»، والتصنيف الفضي لنظام ليد «LEED SmartPark».