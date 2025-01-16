دائرة الطاقة في أبوظبي تختتم مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الطاقة في أبوظبي مشاركتها في «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025»، بصفتها الشريك الرئيسي لهذا الحدث العالمي البارز، والذي يعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وسلطت الدائرة من خلال مشاركتها إلى إبراز درورها الريادي في قيادة جهود التحوّل في قطاع الطاقة، واستعراض أحدث سياساتها ومبادراتها في القطاع، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في مجالي الطاقة والاستدامة.

واستعرضت دائرة الطاقة مجموعة من السياسات والمبادرات الاستراتيجية في مجالات الطاقة النظيفة والمياه. ومن أبرزها: «استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030»، التي تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة من خلال تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030، ومنذ إطلاقها في 2019 ساهمت الاستراتيجية حتى العام 2023 في توفير ما يصل إلى 8.532 جيجاوات/ساعة من الكهرباء، ما يمثِّل نحو 48% من المستهدف لعام 2030، وتوفير 306 ملايين متر مكعب من المياه، ما يمثِّل 65% من المستهدف لعام 2030.

وتعرّف زوار جناح دائرة الطاقة على نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة «مكعب الطاقة» الذي يستند إلى أحدث المعلومات المرتبطة بقطاع الطاقة، ويقدم قراءة دقيقة للمعطيات الحالية للقطاع في أبوظبي، وتوقع سيناريوهات مستقبلية للأعوام الثلاثين القادمة.

كما استعرضت الدائرة مبادرة شهادات المياه والطاقة النظيفة، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمياه، ويركز على خلق سوق شهادات يمكن من خلالها تتبع وتوثيق إنتاج الطاقة والمياه من مصادر نظيفة.

كما شاركت فرق دائرة الطاقة في عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة مثل: قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي، أداء الصحة والسلامة والبيئة في قطاع الطاقة، توسيع آفاق استخدام المياه المعاد تدويرها لتعزيز الاستدامة في أبوظبي، نظرة عامة على لوائح التبريد المركزي في الإمارة.