3.6 مليون مسافر عبر ويز إير أبوظبي في 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي، أن الناقلة التي احتفلت مؤخراً بمرور 4 سنوات على إطلاق أعمالها في أبوظبي، نقلت 3.6 مليون مسافر العام 2024 بنمو 20% مقارنة مع 3 ملايين مسافر في العام 2023.

وقال إيدهاغن، في لقاء صحفي أمس، إن ويز إير أبوظبي قامت بتسيير ما يزيد على 19 ألف رحلة بمعدل إنجاز بلغ 99.8%، الأمر الذي تجلى في توفير أكثر من 4.4 مليون مقعد منخفض التكلفة ونقل ما يزيد على 3.5 مليون مسافر على متن رحلاتها المباشرة. ويعزز هذا الإنجاز مساهمة الشركة، التي تأسست كمشروع مشترك بين القابضة ADQ ومجموعة ويز إير القابضة المحدودة، في الحركة الجوية المباشرة من وإلى مطار زايد الدولي لتصل إلى 25%. وأشار إيدهاغن: تم تحقيق متوسط عامل حمولة في نحو 80% في 2024، في وقت تم فيه زيادة سعة المقاعد بنسبة 40% على أكثر الوجهات طلباً، ما يضمن توفير تجربة سفر مرنة وموثوقة ومقبولة التكلفة لجميع العملاء.

ونقلت الشركة خلال عام 2024 ما يزيد على 1.2 مليون زائر إلى أبوظبي من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة سفر عالمية، إضافة إلى دفع عجلة النمو المستدام في قطاعي الثقافة والسياحة بأبوظبي من خلال توفير حلول سفر فعالة وموثوقة ومنخفضة التكلفة.