%200 زيادة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات المساهمة العامة

أبوظبي (الاتحاد)

في إنجاز تاريخي يعكس التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بتعزيز مكانة المرأة في قطاع الأوراق المالية بالدولة، شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة قياسية في تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة بنسبة 200%، حيث بلغ عدد عضوات مجلس الإدارة من فئة الإناث 141 في عام 2024، مقابل 47 عضوة فقط في عام 2021.

وأسهم التعديل الذي أجراه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في العام 2021 على القرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بدور محوري في تحقيق هذا الإنجاز اللافت، حيث ألزم القرار الشركات المساهمة العامة المدرجة بتعيين عضوة واحدة على الأقل في مجالس إداراتها، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم التوازن بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في مراكز القيادة وصنع القرار في القطاع المالي، والذي مهد الطريق لتحقيق هذه النسبة الاستثنائية.