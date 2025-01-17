الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أشارت بيانات أميركية هذا الأسبوع إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ربما يواصل خفض أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2715.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجله أمس الخميس. وزاد الذهب نحو واحد بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2747.50 دولار للأوقية.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.82 دولار للأوقية، لتضيف أكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 937.25 دولار، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 931.85 دولار. ويتجه كلا المعدنين إلى تسجيل خسائر أسبوعية.



