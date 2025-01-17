الإمارات تستضيف الاجتماع المغلق لمجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة، الاجتماع المغلق لمجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية، بالتزامن مع المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير الجاري.

وبالإضافة إلى خلال الجلسة المغلقة، يناقش خبراء المجال خلال جلسات المنتدى أربعة محاور رئيسية هي، مستقبل الحوسبة الرقمية في ظل تقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الخضراء، والحوسبة الكمية، وتعزيز أمن المعلومات إلى جانب البحث في سبل دعم التشريعات الدولية والحكومات لتطبيقها على السحب الرقمية.

وينظم الحدث مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، ويأتي ذلك بمثابة فرصة إستراتيجية لتطوير الحوسبة السحابية العالمية.

ويهدف الحدث إلى تعزيز أفضل الممارسات الأمنية والمعايير الدولية لتصنيف البيانات، وتطوير مرونة الأطر السحابية لتحقيق تطلعات الحكومات والقطاع العام.

وأشاد البنك الدولي بنموذج دولة الإمارات الرائد في الحوسبة السحابية، مؤكداً دورها شريكا أساسيا و إبراز تقديرها لتطبيقات دبي المبتكرة مما يعزز مكانتها الدولية.

ويجمع المنتدى 350 خبيرا و50 متحدثا و30 مبتكرا في الحوسبة السحابية، ليشكل محطة رئيسية لمستقبل التقنية ، ويتضمن برنامج المنتدى كلمات رئيسية وندوات حول استراتيجيات السحابة المتعددة، وسيادة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وحلول التعافي من الكوارث، وتطبيقات الحكومة.

ويعدّ الحدث فرصة لتعزيز المرونة والأداء الرقمي، مما يدعم تطلعات القطاعين الحكومي والخاص، ويُحسّن الخدمات مما يرسخ مكانة الإمارات قائدا تقنيا عالميا.

وأكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، استمرار دولة الإمارات في دعم وقيادة المبادرات الدولية الرامية إلى تطوير إستراتيجيات ورؤى الحوسبة السحابية المستقبلية عالمياً ، مشيرا إلى أن الإمارات تعد واحدة من الدول الأكثر استقطاباً لمراكز البيانات التابعة لكبرى الشركات التقنية العالمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأضاف أن المنتدى يشهد حضوراً دولياً بارزاً بمشاركة ممثلين من أكثر من 15 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 50 مسؤولاً دولياً يمثلون حكومات رقمية وسيبرانية من جميع أنحاء العالم.

ويتضمن البرنامج مناقشة حلول مبتكرة تكفل تأمين البيانات بتشفير كامل على السحب العامة، مما يمثل نقلة نوعية في مجال أمن المعلومات على المستوى العالمي.

بدورها أوضحت الدكتورة بشرى البلوشي، رئيسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية، مديرة إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، الناطقة الرسمية باسم المنتدى، أن استضافة هذا الحدث تؤكد الأهمية الاستراتيجية والدور المتزايد لدولة الإمارات ضمن مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية، وتعزز المساهمات الفعالة والحيوية لدبي في هذا المجال.

يذكر أن المنتدى، الذي يُعقد بالتعاون مع "دو" الشريك الرئيسي، و"مورو" و"مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، سيناقش الحلول المستقبلية اللازمة لضمان تطبيقات بيانات مؤمنة ومشفرة بالكامل على مستوى السحب الدولية العامة والخاصة بالحكومات.

