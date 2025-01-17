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اقتصاد

الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع أوزبكستان

محمد بن هادي الحسيني
17 يناير 2025 16:07

أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعاً افتراضياً، مع معالي جمشيد كوشكاروف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، بحث خلاله سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
في بداية الاجتماع، رحب معالي محمد بن هادي الحسيني بمعالي كوشكاروف، معبراً عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع الإمارات وأوزبكستان، وأشاد بالتقدم الذي حققته أوزبكستان في إطار استراتيجية التنمية التي تنتهجها.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكات المالية بين البلدين، ونوها بالنتائج التي حققها وفد حكومة أوزبكستان الذي استقبلته وزارة المالية في نوفمبر الماضي ضمن إطار «برنامج القيادات المالية»، لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات في المجالات المالية مع أوزبكستان، بما يسهم في تحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين، ونثمن جهود أوزبكستان في تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونتطلع إلى مزيد من التعاون لدعم هذه المبادرات المشتركة، كما سنواصل العمل على استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة».

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