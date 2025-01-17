«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تختتم مشاركتها في «أبوظبي للاستدامة»



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، سلطت خلالها الضوء على مبادرة «اصنع في الإمارات»، ودورها الرئيسي في دعم جهود الاستدامة في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - مشروع 300 مليار.

ووجهت الوزارة دعوة للمستثمرين والمصنعين والشركات للمشاركة في النسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات»، التي ستكون الأكبر والأشمل، والمقرر عقدها في مركز أدنيك أبوظبي 19-22 مايو المقبل، كما عرضت منصة الوزارة مجموعة من المنتجات الوطنية المبتكرة التي تم تطويرها من قبل شركات إماراتية.

ووقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع مجموعة الدار، حيث أعلنت الأخيرة عن برنامج تحفيزي للموردين لتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات المستدامة، بناء على مؤشرات تشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أداء تلك الشركات في مجال الحد من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وبرامج العناية بصحة وسلامة الموظفين، ومدى انسجام ممارساتها مع سياسة الدار لاستخدام المواد منخفضة الانبعاثات. وخلال مشاركة الوزارة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، ألقى أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، كلمة افتتاحية خلال إعلان الشراكة الاستراتيجية بين شركة كوكاكولا الأهلية للمشروبات وشركة Emerge لإطلاق محطة رائدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاوات، مشيراً إلى أن المشروع يتماشى مع خريطة طريق إزالة الكربون الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال COP28.

ووجه خلال الكلمة دعوة للمستثمرين والمصنعين للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى اصنع في الإمارات التي سيتم تنظيمها في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة 19-22 مايو المقبل، والتي ستكون النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى، حيث يتوقع مشاركة لأكثر من 20 ألف شخص، وسيتم عرض 5 آلاف منتج إماراتي، ولأول مرة جناح خاص بالحرف الإماراتية.

ونظمت الوزارة ضمن منصتها الخاصة ثلاث جلسات توعوية للمستثمرين والشركات والمصنعين، حيث استعرضت الجلسة الأولى دور مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية، وتطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وركزت الجلسة الثانية على دور مبادرة «اصنع في الإمارات» في تعزيز الاستدامة وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، فيما تناولت الجلسة الثالثة خريطة طريق إزالة الكربون الصناعي التي تطرقت إلى كيفية مواءمة القطاع الصناعي مع هدف دولة الإمارات المتمثل في تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.