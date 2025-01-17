إطلاق «ذا هب باي سوشيال» في «مصدر بارك»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مدينة مصدر، شراكة مع شركة «سوشيال ديستريكت»، لإطلاق «ذا هب باي سوشيال»، وهي قاعة استثنائية مخصصة لتجارب الطعام المستدام في مصدر بارك.يمتد «ذا هب باي سوشيال» على مساحة تزيد عن 32,000 قدم مربعة، ويجمع بين خبرة «سوشيال ديستريكت» الواسعة بمجال تجارب الطعام الفريدة والتزام مدينة مصدر الراسخ بالاستدامة، ليشكل بذلك إضافة قيّمة للمدينة ويرسخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في المساحات الحضرية المسؤولة بيئياً.

ويتزامن إطلاق «ذا هب باي سوشيال» مع حدثين بارزين تستضيفهما المدينة، وهما أسبوع أبوظبي للاستدامة والمهرجان في مدينة مصدر. ويعتبر المهرجان في مدينة مصدر حدثاً عاماً ومجانياً سيقام في مصدر بارك خلال الفترة ما بين 17 و19 يناير الجاري.

ويشكل الحدث الذي يستمر على مدار يومين فرصة لسكان الإمارات وزوارها لقضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة وتعليمية في واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم. سيتمكن الحضور من المشاركة في عدة أنشطة نابضة ومشوقة بما في ذلك ورش عمل تركز على الاستدامة، والاستمتاع بالعروض المسرحية والتسوق.وبهذه المناسبة، قال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر: «يشكل ذا هب باي سوشيال إضافة مثلى للمجتمع المستدام النابض الذي نعمل على تطويره في مدينة مصدر. وسنعمل من خلال هذه الشراكة مع سوشيال ديستريكت على إنشاء مساحة فريدة تثري حياة القاطنين والمهنيين في مدينتنا عبر تشجيعهم على التواصل والاستمتاع بعروض متنوعة من تجارب الطعام، وكل ذلك وسط بيئة تركز بالدرجة الأولى على الاستدامة. ويأتي إطلاق هذه الوجهة الاستثنائية بالتزامن مع فعالية المهرجان في مدينة مصدر ليضفي المزيد من الحماس إلى هذا الحدث السنوي البارز، ويتيح أمام زواره فرصةً حصرية للاستمتاع بتجارب هذه الإضافة القيّمة لمجتمعنا».

يشكل «ذا هب باي سوشيال» وجهة مجتمعية نابضة بالحياة تقدم مزيجاً غنياً من النكهات العالمية ومفاهيم تناول الطعام المبتكرة التي تلبي جميع الأذواق، من المأكولات الآسيوية والهندية والإيطالية والأميركية والمكسيكية والحلويات المميزة، بالإضافة إلى مقهى مفتوح على مدار اليوم. بالإضافة إلى عروض الطهي، يوفر «ذا هب باي سوشيال» أيضاً تجارب مميزة للبيع بالتجزئة وأسلوب الحياة، مما يعزز جاذبيته كأكثر من مجرد وجهة لتناول الطعام. كما تم تصميم الوجهة لتشكل مساحة مجتمعية حيوية للتواصل واللقاءات الاجتماعية على مدار العام تشجع قاطني المدينة وزوارها على التواصل الاجتماعي والاستمتاع بتجارب الطعام وأسلوب الحياة الفريدة في قلب المشهد الحضري المستدام والرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الإطار، قال حسن بلوط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سوشيال ديستريكت»: «نجمع في ذا هب باي سوشيال أفضل تجارب التواصل الاجتماعي وعروض الطهي التي تتمحور في صميمها حول الاستدامة، مشكلاً وجهةً غامرة تقدم مستوىً استثنائياً من الترفيه والتفاعل الاجتماعي. وتتيح لنا هذه الشراكة مع مدينة مصدر تقديم ممارسات مسؤولة في تناول الطعام مع المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات، وخلق مساحة اجتماعية فريدة تركز في صميمها على الاستدامة وحماية البيئة».

كما يقدم «ذا هب باي سوشيال» حلاً عقارياً شاملاً لأعمال الأغذية والمشروبات، من شركات راسخة أو ناشئة، متيحاً لها النمو والابتكار ضمن بيئة مستدامة. وقد تم تصميم هذه الوجهة على يد عدد من خبراء الضيافة المتمرسين ليخفف من المخاطر المالية على المستثمرين ويجعل تكاليف الاستثمار الأولية أقل بالمقارنة مع خيار إطلاق منفذ مستقل. علاوةً على ذلك، يقدم «ذا هب باي سوشيال» مزايا عديدة أخرى للمستثمرين بما فيها تحقيق انتشار أكبر لعلاماتهم التجارية، وتدفق مضمون من العملاء، وإجراءات مبسطة لدخول السوق مع اتفاقيات تجارية مرنة.

ومن المقرر أن يستضيف «ذا هب باي سوشيال» طيفاً متنوعاً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي ستوفر لقاطني وزوار مدينة مصدر أجواءً نابضة، بما في ذلك الأعمال التركيبية الفنية، والأمسيات ذات الطابع الخاص، وفعاليات الموسيقى الحيّة، وجلسات الأداء المفتوحة، بالإضافة إلى عرض الفعاليات الرياضية، والأنشطة المخصصة للأطفال. كما يضم «ذا هب باي سوشيال» أيضاً مساحات عمل مشتركة ومناطق مخصصة للألعاب والترفيه وفن الجرافيتي، مما يجعله المكان المثالي للعمل واللعب والتواصل. وينسجم هذا النهج الذي يركز على المجتمع مع المهمة التي بُني لأجلها «ذا هب باي سوشيال» والمتمثلة في إعادة تعريف المفهوم التقليدي لقاعات الطعام.