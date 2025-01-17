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اقتصاد

«أكوا باور» تفوز بمشروع محطة لتحلية المياه في أذربيجان

«أكوا باور» تفوز بمشروع محطة لتحلية المياه في أذربيجان
17 يناير 2025 16:40


باكو (الاتحاد)
أعلنت «أكوا باور»، عن اختيار التحالف الذي يجمعها بشركة «أي سي إتاش للصناعة والتجارة والبناء المحدودة» لتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في بحر قزوين، من قبل حكومة أذربيجان، فيما سيتولى التحالف إنشاء المحطة بقدرة إنتاجية يومية تقارب 300 ألف متر مكعب.تقع المحطة في مجمع سومقاييت الصناعي الكيميائي في أذربيجان، حيث ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في العاصمة باكو وشبه جزيرة أبشرون.

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وتم اختيار أكوا باور بعد عملية مناقصة تنافسية تمت وفقاً لأول إطار عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في أذربيجان.
ووفقاً للإعلان، فإن مدة المشروع هي 27 عاماً ونصف، وبعدها سينقل التحالف إدارة المنشأة إلى وكالة الموارد المائية الحكومية في أذربيجان.
من جانبه قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: «يشرفنا في أكوا باور أن نحظى بثقة حكومة أذربيجان لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، والمساهمة في جهودها لتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. يُبرز هذا الإنجاز الميزة التنافسية التي تتمتع بها أكوا باور في الأسواق العالمية لتحلية المياه، ويؤكد التزامنا الراسخ بتقديم حلول مستدامة وبأسعار تنافسية لتوفير مياه الشرب للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

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