"جلف داتا هب" و"كيه كيه آر" تطلقان شراكة إستراتيجية

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جلف داتا هب» في دبي، وشركة «كيه كيه آر» العالمية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، توقيع شراكة استراتيجية تقوم بموجبها صناديق تابعة لشركة «كيه كيه آر»، بالاستحواذ على حصة في «جلف داتا هب». وتندرج هذه الصفقة في إطار استراتيجية «كيه كيه آر» للبنى التحتية العالمية، وتخضع للموافقات التنظيمية اللازمة.

وبموجب الشراكة، التي تمثل واحدة من أكبر الاستثمارات الدولية في شركة مقرها دولة الإمارات، تلتزم الشركتان بتخصيص استثمارات إجمالية تتجاوز 5 مليارات دولار، لتعزيز المكانة الرائدة لشركة «جلف داتا هب» في السوق، وتوسيع نطاق أعمالها وتطوير منصتها، والاستفادة من خبرتها كأول منصة في المنطقة، وإنشاء وتشغيل مراكز بيانات متطورة تلبي أعلى معايير الأداء والأمان، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو المستدام في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعزز الشراكة مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، وتعكس ما تتمتع به من بنية تحتية رقمية رائدة، تدعم استراتيجيات التنمية المستقبلية، وتعزز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن المبادرات الرائدة والاستثمارات الإستراتيجية التي تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم، تجسد مكانتها الريادية العالمية في تسريع التحول الرقمي واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، وتترجم طموحها بأن تكون مركزاً عالمياً لتشكيل مستقبل التكنولوجيا.

وقال إن إطلاق هذه الشراكة والاستثمار في مجال البنية التحتية الرقمية، يعكس رؤية حكومة الإمارات في توسيع الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي والاستثمار في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والوصول بها إلى آفاق جديدة، ويترجم ثقة الشركات العالمية بالبيئة والبنية الرقمية المتقدمة في الإمارات، والجاهزية التي تتميز بها، والبيئة الاستثمارية المرنة والداعمة والقادرة على إحداث نقلات نوعية عالمية في مجال التحول الرقمي.

من جهته، قال طارق الأشرم، مؤسس ورئيس شركة «جلف داتا هب»، إن الشراكة تمثل علامة فارقة في رحلة نمو الشركة، مرحباً بشركة «كيه كيه آر»، كشريك استراتيجي، ومؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكن «جلف داتا هب» من الاستفادة من خبرة «كيه كيه آر» العميقة لتحقيق طموحاتها الإقليمية الشاملة.

من جانبها، قالت تارا ديفيز، الرئيسة المشاركة لشركة «كيه كيه آر» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الرئيسة المشاركة للبنية التحتية الأوروبية، إن الشرق الأوسط منطقة سريعة النمو على صعيد مراكز البيانات الرقمية فائقة الحجم، وإنها أصبحت مع توافر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية، والقدرة التي لا مثيل لها على العمل كمركز بوابة لآسيا وأفريقيا، والالتزام الحكومي المستدام بدعم نمو القطاع الرقمي، أحد أكثر الوجهات الاستثمارية الجاذبة لرأس المال الطويل الأجل.

وأضافت «استثمارنا في (جلف داتا هب) يتماشى مع رؤية (كيه كيه آر) في مجال البنية التحتية الرقمية، ويمكنها من الاستفادة من الشراكات العالمية لتسريع نمو الأعمال الرائدة في المنطقة».

وقال فالدمار شليزاك، رئيس البنية التحتية الرقمية العالمية في «كيه كيه آر»، إن الأصول الرقمية تشكل اليوم العمود الفقري للمجتمع القائم على البيانات، خصوصاً في ظل استعداد العالم لتوليد بيانات رقمية أكثر بـ 1.5 مرة مما كان عليه قبل عامين فقط، والتزايد الكبير في الطلب على سعة مراكز البيانات.

وأضاف أن انتشار الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مشهد البنية التحتية الرقمية، وأن الاستثمارات الاستراتيجية مثل الشراكة مع «جلف داتا هب»، ستسخر الإمكانات الكاملة للمستقبل الرقمي.