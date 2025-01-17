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اقتصاد

«معرض اليابان التجاري» ينطلق في دبي 10 فبراير المقبل دبي

«معرض اليابان التجاري» ينطلق في دبي 10 فبراير المقبل دبي
17 يناير 2025 18:53


دبي (وام)
تنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض اليابان كيوتو التجاري 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 10 وحتى 12 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 100 شركة وعلامة يابانية تغطي كل المجالات والصناعات والابتكارات اليابانية. وأعلنت مؤسسة مايكو إنتربرايز، اليابانية المنظمة للمعرض، توسيع نطاق المشاركة في نسخة 2025 لتشمل الشركات من جميع أنحاء اليابان، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المعرض التي أقيمت في يناير 2024، وشارك فيها 95 جهة عارضة من كيوتو فقط، متوقعة تسجيل زيادة قوية في أعداد زوار المعرض هذا العام لتصل إلى أكثر من 30 ألف زائر. وتغطي الشركات والعلامات التجارية اليابانية المشاركة في النسخة الثانية من المعرض قطاعات صناعية متنوعة، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والصناعات الغذائية والهندسية والاستدامة والسياحة والرعاية الصحية، والحرف اليدوية، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي أحد أبرز وأنشط المراكز التجارية في المنطقة والعالم. ويُوفر المعرض، الذي يُعد أول منصة شاملة لعرض ابتكارات الشركات اليابانية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الفرصة لاستكشاف المشاريع التجارية والتواصل مع اللاعبين الرئيسيين وقادة الصناعة والمشترين وتجار التجزئة وصناع القرار في اليابان ودولة الإمارات ودولة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط في صناعات متعددة.

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  • «معرض اليابان التجاري» ينطلق في دبي 10 فبراير المقبل دبي
    «معرض اليابان التجاري» ينطلق في دبي 10 فبراير المقبل دبي

 

وقالت ماي ساكاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو إنتربرايز، رئيسة اللجنة التنفيذية لمعرض اليابان التجاري في دبي 2025، إن نجاح الدورة الأولى من المعرض التي أقيمت في يناير 2024، وشارك فيها بشكل أساسي عارضون من محافظة كيوتو، دفع اللجنة لتوسيع نطاق المشاركة في نسخة 2025، لتشمل مجموعة أوسع من العارضين من جميع أنحاء اليابان. وأوضحت أن المعرض يشكل فرصة فريدة أمام الصناعات والابتكارات اليابانية المتنوعة ليس فقط لبناء علاقات تجارية مع الشركات الإماراتية، ولكن أيضاً منصة للاحتفال بالتنوع الصناعي والثقافي الذي تزخر به اليابان أمام نحو 30 ألف زائر متوقع للمعرض. من جهتها، قالت رينا فوجيهاشي، عضوة اللجنة المنظمة لمعرض اليابان التجاري في دبي 2025، إن النسخة الأولى من المعرض نجحت في استقطاب أكثر من 12 ألف زائر، وسيتم البناء على هذا النجاح في النسخة الجديدة التي ستشهد أعداداً أكبر من العارضين الذين سيمثلون مختلف أنحاء اليابان.

المصدر: وام
اليابان
مركز دبي المالي العالمي
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