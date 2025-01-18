المفوضية الأوروبية توافق على خطة النمسا بشأن الموازنة

وافقت المفوضية الأوروبية، على خطة النمسا المقترحة لإصلاح وإعادة هيكلة الموازنة للعام الجاري 2025، وخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف غونتر ماير، وزير مالية النمسا، عن تلقي رسالة من المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس، تتضمن موافقة بروكسل على خطة التدابير التقشفية، التي قدمها مفاوضو حزبي التحالف الحاكم الحرية والشعب، الأمر الذي يجنب النمسا التعرض لإجراءات العجز الحكومي المفرط من قبل الاتحاد الأوروبي، معربا عن ارتياحه لاقتناع لجنة الاتحاد الأوروبي المعنية بالإجراءات والتدابير المقترحة.

وأشار إلى مشروع الميزانية وخطة الهيكلة المالية متوسطة الأجل، التي تريد النمسا من خلالها توفير نحو 6.4 مليار دولار في العام الجاري 2025.

وأوضح بيان صدر عن وزارة المالية النمساوية، أن المفوضية الأوروبية، ستقوم بمراجعة تنفيذ التدابير والإجراءات التقشفية المقدمة، فور انتهاء الحكومة المقبلة من إقرار الميزانية الجديدة.

جدير بالذكر، أن النمسا تعاني من عجز يقدر بنحو 18 مليار يورو، تريد الحكومة توفيره خلال 7 سنوات عن طريق خفض الانفاق الحكومي بالتزامن مع زيادة عوائد الدولة.

وتعتمد ميزانية 2025 على حزمة إجراءات تقشفية تشمل إلغاء وتقليص إجراءات مكافحة تغير المناخ والامتيازات والإعانات الاجتماعية وزيادة الرسوم الحكومية.