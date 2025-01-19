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اقتصاد

محمد كركوتي يكتب: الرسوم في مواجهة النمو العالمي

محمد كركوتي يكتب: الرسوم في مواجهة النمو العالمي
20 يناير 2025 01:31

لا تتوقف التحذيرات من الآثار السلبية التي ستتركها زيادة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حتى قبل أشهر من تسلم منصبه. 
هذه التحذيرات أتت بالطبع من الجهات المعنية مباشرة فيها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الشريك الكبير لواشنطن، وكذلك كندا الشريك الأكبر، إلى جانب المكسيك، والصين التي أعلنت أنها تعد العدة للرد مباشرة على الخطوة الأميركية المتوقعة. 
فحتى مؤسسات محلية أميركية، انضمت إلى الجهات الأجنبية التي تنشر تحذيراتها، بأن رفع الرسوم سيساهم بالضرورة في زيادة التضخم على الساحة المحلية، وطالبت برفع تدريجي إذا كان لا بد من هذه الزيادة، وذلك لكي تستوعب الأسواق المسألة بصورة هادئة، ولتجنب الاهتزاز غير المرغوب فيه.
المشكلة لا تكمن في الرسوم الأميركية المشار إليها فحسب، بل تشمل أيضاً الردود الانتقامية المتوقعة من الدول التي ستخضع صادراتها لقوانين واشنطن التجارية الجديدة. من هنا جاء تحذير واضح جديد هذه المرة من البنك الدولي (ومعه بنك التسويات الدولية) الذي يعتقد بأن حرباً تجارية من نوع جديد، سوف تضرب النمو العالمي الهش في العام الحالي. فمن المرجح أن يسجل هذا النمو 2.7%، وسيتعرض لهبوط بنسبة 0.3% إذا ما «استعرت» هذه «الحرب». فقد بات من المؤكد، أن إدارة ترامب ستفرض في الأيام الأولى لوجودها في البيت الأبيض رسوماً جمركية إضافية على الواردات بمعدل 10%، على أن تصل ما سمي بـ «الرسوم العقابية» تحديداً على الواردات من كندا والمكسيك، إلى 25%، وستبلغ بصورة أكثر فداحة 60% على السلع الصينية.
ويبدو واضحاً أن سياسة ترامب التجارية، ستشكل المسار الأهم في السنوات الأربع المقبلة، كما كانت بالضبط في فترة حكمه الأولى. وعلى هذا الأساس سيشهد العالم اضطراباً تجارياً حتمياً، إذا لم تتوصل الاقتصادات الكبرى، إلى تفاهمات تستند للحلول الوسط. فالاقتصاد العالمي يعاني أصلاً في السنوات المقبلة من تراجع النمو، متأثراً بالأزمات التي مرت به منذ مطلع العقد الحالي، إلى جانب سلسلة لا تنتهي من الاضطرابات الجيوسياسية، وتراجع اليقين في الأداء العالمي. الرسوم الجمركية ستتصدر المشهد العام في الفترة القريبة جداً.

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