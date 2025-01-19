أرباح «الشارقة الإسلامي» تتجاوز مليار درهم خلال 2024

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن تحقيق نتائج مالية قياسية ونمو استثنائي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 36.5% ليصل إلى 1.15 مليار درهم، في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.05 مليار درهم، بزيادة قدرها 24.5%.

وبذلك، تخطى المصرف نقطة فارقة هامة في تاريخه، حيث تجاوزت أرباحه الصافية لأول مرة المليار درهم. ويعكس هذا الأداء القوي قدرة المصرف على توسيع وتنويع أعماله، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية المحلية والدولية. وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجيات المصرف في تحقيق النمو المستدام والمستمر، مع التزامه الراسخ بتقديم قيمة إضافية لمساهميه. كما يعكس هذا النجاح دور المصرف البارز في دعم النمو المالي والاقتصادي في الدولة.

على صعيد الأداء المالي، سجل إجمالي الأرباح من تمويلات العملاء والمؤسسات المالية زيادة بنسبة 20.6% ليصل إلى 3.7 مليار درهم في 2024. كما ارتفع الدخل بعد خصم أرباح المودعين وحملة الصكوك بنسبة 4% ليصل إلى 1.50 مليار درهم، مقارنة بـ1.45 مليار درهم في 2023.

وفيما يتعلق بتنوع مصادر الدخل، حقق المصرف زيادة كبيرة في دخل الرسوم والعمولات بنسبة 45.3% ليصل إلى 400.4 مليون درهم، مقارنة بـ 275.5 مليون درهم في العام السابق. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 10.4% ليصل إلى 2.2 مليار درهم، مقارنة بـ 2.0 مليار درهم في 2023.

وفي خطوة تعكس التزام المصرف بتوزيع أرباح مستدامة، اقترح مجلس الإدارة زيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 15% مقارنة بنسبة 10% في العام السابق، وذلك لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل.