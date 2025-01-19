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اقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: 200 مليار دولار إصدارات الصكوك عالمياً

«ستاندرد آند بورز»: 200 مليار دولار إصدارات الصكوك عالمياً
20 يناير 2025 01:31

حسونة الطيب (أبوظبي)

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توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ارتفاع قيمة إصدارات الصكوك عالمياً لتصل إلى 200 مليار دولار خلال العام 2025.
وبلغ إجمالي الإصدارات في العام 2024، نحو 193.4 مليار دولار، في تراجع طفيف عما كان عليه في العام 2023 عند 197.8 مليار دولار.  وكان الفرق الأكثر وضوحاً في ارتفاع إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية بنحو 29% إلى 72.7 مليار دولار، عند نهاية شهر ديسمبر الماضي، مدفوعاً بإصدارات دول مجلس التعاون الخليجي. 
ومن المرجح، أن تظل الإصدارات المُقومة بالعملة الأجنبية، على ارتفاعها خلال هذا العام، بحسب تقرير الوكالة.
وفي ظل استمرار سياسة التيسير النقدي ودعم الظروف الاقتصادية القوية في دول أساسية للتمويل الإسلامي، من المنتظر أن تتراوح الإصدارات المُقومة بالعملة الأجنبية، ما بين 70 إلى 80 مليار دولار، خلال العام الحالي 2025.
ويشير تقرير ستاندرد آند بورز، لتراجع الصكوك المُقومة بالعملة المحلية، بنسبة سنوية قدرها 14.6%، نظراً لتراجع معدلات الإصدار في دول مثل، باكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وماليزيا.
ونتج عن، الاحتياجات المُلحة للتمويل في دول أساسية للتمويل الإسلامي، فضلاً عن تحسن ظروف السيولة وبدء بعض البنوك المركزية الكبيرة، في تطبيق سياسة التيسير النقدي، ارتفاع في معدل الإصدارات في سوق الصكوك العالمية خلال العام الماضي 2024. 
وعموماً، ارتفع إجمالي إصدارات العملة الأجنبية، من 56.5 مليار دولار في 2023، إلى 72.7 مليار دولار في العام الماضي، 2024 وفقاً للتقرير. 
وأشار تقرير الوكالة، لبلوغ إجمالي حجم إصدار الصكوك المستدامة، نحو 11.9 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، بالمقارنة مع 11.4 مليار دولار في 2023، ليشكل ما بين 25 إلى 30% من جملة الإصدارات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط في 2024. 
ومن المتوقع، أن تتراوح هذه الإصدارات، بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام الجاري 2025، مع توقعات باستمرار نمو الطلب على الصكوك المستدامة، مدعوماً بتقديم رابطة أسواق رأس المال الدولية، إرشادات التمويل الإسلامي في أبريل 2024 وبالمبادرات التنظيمية الأخرى. 
وبحسب تقرير الوكالة، تساهم الإمارات، بنحو 15% من جملة إصدارات الصكوك المستدامة، على الرغم من تراجعها في 2024، بالمقارنة مع الرقم القياسي في معدل الإصدارات في 2023، التي انتعشت نتيجة لاستضافة الدولة لفعالية كوب 28 في دبي.

وكالة ستاندرد آند بورز
التصنيف الائتماني
الصكوك
التمويل الإسلامي
باكستان
إندونيسيا
تركيا
ماليزيا
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