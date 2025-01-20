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تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب
20 يناير 2025 07:40

 تراجعت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، الأمر الذي خفف الطلب على أصول الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوضوح بشأن سياسات الإدارة المقبلة.

وبحلول الساعة 0140 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2690.81 دولار للأوقية. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2734.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.13 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 944.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.05 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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