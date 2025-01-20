«الشارقة لريادة الأعمال» يجمع 150 شركة ناشئة



الشارقة (الاتحاد)

يجمع «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، 150 شركة ناشئة، في «مدينة الشركات الناشئة»، برعاية «دو»، تجسيداً لرؤية المهرجان في توفير مساحة رائدة لاستعراض الرؤى والحلول الإبداعية، والخدمات والمنتجات المبتكرة، وتكريم أصحاب المشروعات الاستثنائية، والمساهمة في دعم منظومة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات.

وتتوزع فعاليات «مدينة الشركات الناشئة» على عدة محطات، أبرزها «ردهة المستثمرين» بالشراكة مع شركة «ملتبلز» Multiples،التي تجمع مئة مستثمر، وتشهد عقد أكثر من 320 اجتماعاً استثمارياً لبحث الفرص الكامنة في مجالات التعاون الهادف وبناء التحالفات، وعرض الأفكار، والحصول على الإرشاد والتوجيه حول تنمية الأعمال وتوسيعها، خلال المهرجان الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) يومي 1 و2 فبراير المقبل في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار».

وتستكمل «منصة المؤسسين» دور «مدينة الشركات الناشئة» في فتح الباب أمام نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة من المنطقة والعالم لمناقشة أكثر الموضوعات مركزية في عالم ريادة الأعمال، منها الابتكار الصناعي، والاستدامة في القطاع العقاري، وتكنولوجيا التعليم، وتوسيع نطاق الشركات الناشئة، واستراتيجيات الخروج الناجحة.

وحول أهمية منطقة «مدينة الشركات الناشئة»، قالت سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «تجسد المنطقة رؤية المهرجان في توفير منصة تتيح لرواد الأعمال الطموحين وأصحاب المشروعات والأفكار المبتكرة من جميع أنحاء العالم فرصة عرض أعمالهم أمام نظرائهم وكبار المستثمرين، إلى جانب جمهورنا العالمي المتنوع، ومع رعاية شركة (دو) لمنطقة»مدينة الشركات الناشئة«، سنعمل على تمكين صناع التغيير، ومساعدتهم على التغلب على العقبات التي تعترض طريقهم، والمساهمة في بناء مستقبل مشرق يتميز بالاستدامة والابتكار».

ومن جهته، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: إن «رعايتنا لـ (منطقة مدينة الشركات الناشئة) في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال تنسجم تماماً مع جهودنا وتُعد امتداداً لالتزامنا بدعم ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الابتكار، والتعاون، والرؤية. ونسعى لمد جسور التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، وتسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية من التحديات التي تواجه الأعمال إلى التأثير الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز الحوار وإثراء المناقشات والشراكات التي من شأنها إعادة رسم مستقبلنا. ونحن فخورون بمساهمتنا في رؤية الشارقة لتصبح مركزاً للتميز في مجال ريادة الأعمال وترسيخ الابتكار المستدام».