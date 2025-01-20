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اقتصاد

«ميدان» ترسي عقد المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب»

«ميدان» ترسي عقد المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب»
20 يناير 2025 17:34


دبي (الاتحاد)
 أعلنت «ميدان»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد بقيمة تزيد عن مليار درهم على شركة «جينكو للمقاولات العامة» لبناء المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب» ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم المرموقة. 
يمثل المشروع المرحلة التالية ضمن واحد من أكثر المجمعات السكنية المسورة المطلوبة في دبي، حيث يوفر أسلوب حياة حصرياً على الواجهة البحرية لبحيرة كريستالية.
وبموجب العقد، ستقوم «جينكو للمقاولات العامة» بتشييد فلل فاخرة مكونة من أربع وخمس وست غرف نوم في المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب»، بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها وغيرها من الأعمال. 
وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «تعكس ترسية عقد إنشاء المرحلة الثانية من مشروع 'الحي الأول غرب' ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم التزامنا الراسخ بإعادة تعريف مفهوم الحياة الفاخرة ضمن هذا المشروع السكني المرموق. فمن خلال تصاميم عالمية المستوى وجودة استثنائية، سترسي المرحلة الثانية من المشروع معايير جديدة في التجارب السكنية المتميزة المقدمة لقاعدة عملائنا المتنامية من المشترين للمنازل الفاخرة».
من جانبه، قال المهندس مسعود غياث، المدير المنتدب لشركة «جينكو للمقاولات العامة»: «يعتبر قطاع البناء والعقارات أحد المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد المحلي، ونحن سعداء وفخورون بالتعاون مع 'دبي القابضة للعقارات' في هذا المشروع المرموق. وسوف تبرز المرحلة الثانية من مشروع 'الحي الأول غرب' كنموذج للتميز، بما يعكس رؤيتنا المشتركة لتقديم مشاريع مبتكرة وعالية الجودة».

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