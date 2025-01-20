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اقتصاد

تراجع الناتج الصناعي لليابان بأقل من التقديرات

تراجع الناتج الصناعي لليابان بأقل من التقديرات
20 يناير 2025 19:56

 
طوكيو (د ب أ)

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي.
وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجع بنسبة 2.2% شهرياً، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، عقب نموه بنسبة 2.8% خلال أكتوبر الماضي، في حين كانت التقديرات الأولية الصادرة في الشهر الماضي تشير إلى تراجعه بنسبة 2.3% شهرياً.
وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر بنسبة 2.7% وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى تراجعه بنسبة 2.8% بعد نمو بنسبة 1.4% خلال أكتوبر.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الوزارة تراجع تسليمات قطاع الصناعة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.3% شهرياً، بعد نموها بنسبة 0.1% خلال أكتوبر.
كما تراجع حجم المخزون الصناعي في اليابان تراجع بنسبة 1% شهرياً، وبنسبة 2.2% سنوياً، وارتفع معدل المخزون إلى التسليمات بنسبة 2.3%.
كما أظهرت بيانات منفصلة صادرة مكتب الحكومة اليابانية اليوم استمرار ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاعها خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.4% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 899.6 مليار ين (5.76 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.7% مقابل ارتفاعها بنسبة 2.1% خلال خلال أكتوبر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 10.5% خلال نوفمبر في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 5.6% بعد نموه بالنسبة نفسها خلال الشهر السابق.

اليابان
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