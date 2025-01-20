الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات نموذج ناجح للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الموارد العامة

مشاركون في الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية (من المصدر)
21 يناير 2025 01:55

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر: توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع اليابان
«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قيرغيزستان الجديد

استعرضت وزارة المالية عدداً من تجاربها الناجحة، خلال فعاليات الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، التي انطلقت في أبوظبي، أمس، لمدة يومين، بتنظيم من صندوق النقد العربي؛ بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب ونقل الخبرات إلى الدول العربية الأخرى.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الاجتماع شهد استعراض جهود الإمارات في التحول الرقمي، عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطبيق مبادرة تصفير البيروقراطية التي تستهدف إتاحة مختلف الخدمات الحكومية رقمياً وبسهولة للمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين والمقيمين في الدولة. 
وقال: إن الاجتماع تضمن عرض مبادرات دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، وأهمها تنويع مصادر الطاقة، بعد بدء تشغيل محطة براكة النووية السلمية، والوصول بنسبة الطاقة المنتجة عبر المصادر المختلفة للطاقة إلى أكثر من الثلث، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول أيضاً السبل التي تساهم في تحسين السياسات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة في الدولة، ومنها توجيه دعم استهلاك الوقود إلى القطاعات الحيوية من تعليم وصحة وخدمات تعود بفوائد أكثر أهمية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تطوير السياسات، بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأكد الخوري، خلال كلمته، أهمية هذا الاجتماع السنوي كفرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال السياسات المالية وتطوير الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن التنسيق وتوحيد الجهود لمواكبة التغيرات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وحوكمة السياسات المالية، والتخطيط المستدام للطاقة، مشدداً على أن التعاون الفاعل بين الدول العربية في هذه المجالات يسهم في تعزيز استقرار الاقتصادات العربية وتحقيق النمو المستدام.
وافتتح الدكتور فهد بن محمد التركي، الاجتماع بكلمة تطرق فيها لأهمية هذا اللقاء السنوي في تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال السياسات المالية. وأكد أن هذه اللقاءات تمثل منصة حيوية لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تعزيز قدراتها على مواجهة هذه التحديات من خلال حلول مشتركة ومدروسة.
 وأضاف التركي أن التعاون بين الدول العربية يعد أساسياً لتحقيق التكامل الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام في المنطقة، ومن خلال هذه الاجتماعات، نواصل العمل معاً من أجل تحسين السياسات المالية، وتطوير آليات التحول الرقمي، وتعزيز دور الحوكمة في المؤسسات المالية، لافتاً إلى أن العالم اليوم يتسم بالتحولات السريعة، وهذا يتطلب منا تكييف سياساتنا لمواكبة هذه التغيرات وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة؛ ولذا يركز صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة، كشريك استراتيجي وركيزة لمنطقة عربية قوية ورائدة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. 
وذكر المدير العام لصندوق النقد العربي، أن الاجتماع يمثل منصة أساسية لتعزيز التعاون والحوار بين الدول العربية حول قضايا المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. وأشار إلى أن القضايا المطروحة في الاجتماع تعكس أولويات المرحلة الحالية واحتياجات الدول الأعضاء، معرباً عن تقديره لمشاركة وكلاء وزارات المالية وخبراء المؤسسات الدولية في دعم جهود التنمية الشاملة.

أبوظبي
الإمارات
صندوق النقد العربي
وزارة المالية
التحول الرقمي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 22:13
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 23:28
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 22:16
ترامب خلال أداء اليمين الدستورية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: بداية عصر جديد
21 يناير 2025
فلسطينيون يشقون طريقهم بين الأنقاض والدمار خلال عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
350 ألف طن نفايات تهدد بكارثة إنسانية في غزة
21 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©