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اقتصاد

«براند فاينانس»: «إي آند» أسرع علامة تجارية نمواً في العالم

«براند فاينانس»: «إي آند» أسرع علامة تجارية نمواً في العالم
21 يناير 2025 05:00

حسونة الطيب (أبوظبي)

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صنفت «براند فاينانس» (إي آند)، أسرع العلامات التجارية نمواً في العالم خلال العام الجاري، بينما حافظت الشركة، للعام الخامس على التوالي، على الريادة، كأقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا. 
وحققت الشركة نمواً بنحو 13% في قيمة علامتها التجارية في هذا العام 2025، إلى 15.3 مليار دولار. ويعتبر ذلك تتويجاً لعملية انتقال استراتيجي على مدى ثلاث سنوات لتوحيد علامتها التجارية «اتصالات» عبر علامة «إي آند» التجارية، تحت هوية موحدة، بحسب «براند فاينانس».
وعادت «آبل» للمرة الثانية على التوالي، لتحتل مقدمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم، عند قيمة قدرها 574.5 مليار دولار لعلامتها التجارية لهذا العام، لتتقدم على «مايكروسوفت»، أقرب المنافسين لها، والتي بلغت قيمة علامتها التجارية نحو 461 مليار دولار.
قيمة العلامة
تفوقت آبل، على 193 شركة أميركية محلية شملها تقرير براند فاينانس. وباستثناء العام 2023، عندما حلت آبل خلف أمازون بنسبة ضئيلة لم تتعد سوى 1%، حافظت الشركة على المرتبة الأولى، كأعلى الشركات قيمة للعلامة التجارية في العالم منذ العام 2021. 
وشهدت جوجل، التي تحل في المرتبة الثالثة، زيادة في قيمة علامتها التجارية، بنحو 24% إلى 413 مليار دولار. وعزز استمرار استثمار الشركة في الذكاء الاصطناعي، سمعتها في مجال الابتكار، في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على ثقة وولاء عملائها.
وتستمر أمازون، التي تحتل المرتبة الرابعة، وبارتفاع 15% في قيمة علامتها التجارية، إلى 356.4 مليار دولار، في دمج الذكاء الاصطناعي في كافة عملياتها، من التوصيات الشخصية، إلى الخدمات اللوجستية المتطورة. 
وجاءت «وول مارت»، في المرتبة الخامسة، محققة قيمة في علامتها التجارية، قدرها 137.2 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 42%. وتمكنت الشركة، من تحقيق مبيعات عالمية، بنحو 642.6 مليار دولار، حتى نهاية العام الماضي 2024، بزيادة 6% عن العام 2023.

براند فاينانس
العلامات التجارية
اتصالات
مايكروسوفت
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