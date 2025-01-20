الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سعود بن صقر يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق

سعود بن صقر خلال استقباله فيليب بارنز (وام)
21 يناير 2025 01:55

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر: توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع اليابان
شرطة رأس الخيمة تدعو للتسجيل في «حماية» قبل مطلع فبراير

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق، ترافقه شيخة النويس، نائب الرئيس في إدارة علاقات المُلاك في روتانا، وإيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا، وذلك بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطط التوسعية للشركة في قطاع السياحة والضيافة، كما تعرف على استراتيجيتها لتحقيق النمو في المنطقة.
من جانبه، عبر فيليب بارنز، عن تقديره لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة الطموحة، مؤكداً أن رأس الخيمة باتت وجهة استثنائية في قطاع السياحة والاستثمار، بفضل نموها السريع ومكانتها البارزة في المنطقة.
وأشار إلى أن الإمارة تمثل جزءاً مهماً من خطط شركة روتانا لإدارة الفنادق للتوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
روتانا للفنادق
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 22:13
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 23:28
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 22:16
ترامب خلال أداء اليمين الدستورية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: بداية عصر جديد
21 يناير 2025
فلسطينيون يشقون طريقهم بين الأنقاض والدمار خلال عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
350 ألف طن نفايات تهدد بكارثة إنسانية في غزة
21 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©