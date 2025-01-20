سعود بن صقر يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق، ترافقه شيخة النويس، نائب الرئيس في إدارة علاقات المُلاك في روتانا، وإيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا، وذلك بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطط التوسعية للشركة في قطاع السياحة والضيافة، كما تعرف على استراتيجيتها لتحقيق النمو في المنطقة.

من جانبه، عبر فيليب بارنز، عن تقديره لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة الطموحة، مؤكداً أن رأس الخيمة باتت وجهة استثنائية في قطاع السياحة والاستثمار، بفضل نموها السريع ومكانتها البارزة في المنطقة.

وأشار إلى أن الإمارة تمثل جزءاً مهماً من خطط شركة روتانا لإدارة الفنادق للتوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.