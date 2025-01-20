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اقتصاد

مكتوم بن محمد: تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية

مكتوم بن محمد خلال لقائه تارا ديفيز (وام)
21 يناير 2025 01:55

دبي (وام)

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموه، تارا ديفيز، الشريك والرئيس المشارك لشركة «كيه كيه آر» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس المشارك للبنية التحتية الأوروبية. 
تم خلال اللقاء، استعراض مجمل أعمال الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات الخاصة والائتمان ومشاريعها المقبلة في المنطقة، انطلاقاً من مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، ومختلف أوجه التعاون بين الشركة ودولة الإمارات، وسبل الارتقاء بها في ضوء الممكنات والتسهيلات العديدة، التي توفرها الدولة لشركائها ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام الإمارات ودبي بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، وتوفير جميع الضمانات لمساعدتها على الازدهار، وتهيئة مختلف الظروف الداعمة لنمو أعمالها، بما في ذلك البنية التحتية القوية والأطر التنظيمية، التي تتمتع بالمرونة والقدرة على المواكبة السريعة للمتغيرات العالمية. 
أكد سموه حرص دبي على تعزيز التعاون مع الشركات المالية العالمية الرائدة لتحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية الطموحة، لاسيما على صعيد ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم أربعة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2033.
وجرت أثناء اللقاء مناقشة الدور المتنامي لدولة الإمارات كبوابة للأسواق الناشئة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، والفرص التي توفرها دبي لمجتمع الأعمال العالمي في ضوء أهدافها الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. 
يُذكر أن شركة كولبرج كرافيس روبرتس آند كو (KKR & Co)، إحدى أبرز شركات الأسهم الخاصة والاستثمار في العالم، قد أسست مكتباً لها في مركز دبي المالي العالمي في عام 2009.
وتمتد أعمال الشركة عالمياً لتشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والعقارات واستراتيجيات الائتمان وصناديق التحوط. وتقدر قيمة الأصول التي تديرها حوالي 624 مليار دولار أميركي، وذلك حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024.

مكتوم بن محمد
دبي
الشرق الأوسط
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