الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق لسياسات ترامب

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مع هبوط الدولار، وسط ترقب السوق لبدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وخطاب التنصيب لاستيضاح تأثير سياسات الإدارة الجديدة على الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2704.85 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2747.10 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن يقل التداول عن المعتاد، نظراً لغلق سوق الأسهم الأميركية اليوم، بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس: «أعتقد أن (رئاسة) دونالد ترامب ستؤدي إلى زيادة التقلب في السوق، في حين أن بعض سياساته قد تبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول. ومن شأن هذا أن يستمر في دعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب».

ويُستخدم الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته. ومن المتوقع أن تتسبب سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية في أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلل الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائداً. وسجل الذهب الشهر الماضي أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر، بعد بيانات تضخم أميركية أضعف من المتوقع.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.