الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق لسياسات ترامب

الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق لسياسات ترامب
21 يناير 2025 01:55

عواصم (رويترز) 

أخبار ذات صلة
ترامب: بداية عصر جديد
البيت الأبيض: ترامب يعتزم الانسحاب من «باريس للمناخ»

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مع هبوط الدولار، وسط ترقب السوق لبدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وخطاب التنصيب لاستيضاح تأثير سياسات الإدارة الجديدة على الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2704.85 دولار للأوقية (الأونصة). 
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2747.10 دولار للأوقية.
ومن المتوقع أن يقل التداول عن المعتاد، نظراً لغلق سوق الأسهم الأميركية اليوم، بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس: «أعتقد أن (رئاسة) دونالد ترامب ستؤدي إلى زيادة التقلب في السوق، في حين أن بعض سياساته قد تبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول. ومن شأن هذا أن يستمر في دعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب».
ويُستخدم الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته. ومن المتوقع أن تتسبب سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية في أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلل الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائداً. وسجل الذهب الشهر الماضي أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر، بعد بيانات تضخم أميركية أضعف من المتوقع.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

الذهب
الاقتصاد
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
الرئيس الأميركي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 22:13
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 23:28
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 22:16
ترامب خلال أداء اليمين الدستورية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: بداية عصر جديد
21 يناير 2025
فلسطينيون يشقون طريقهم بين الأنقاض والدمار خلال عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
350 ألف طن نفايات تهدد بكارثة إنسانية في غزة
21 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©