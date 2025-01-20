4.45 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، بنسبة %1.3 من 4.401 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2024 إلى 4.456 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة %0.6 من 2.161 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2024 إلى 2.174 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي، عازياً ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة %0.6، والائتمان الأجنبي بنسبة %0.7.

وأوضحت أن التوسع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنسبة 0.1% متخطياً الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.

ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% من 2.761 تريليون درهم إماراتي في نهاية سبتمبر إلى 2.802 تريليون درهم في نهاية أكتوبر.

وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.2%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.7%، مشيرة إلى أن ودائع المقيمين زادت نتيجة للزيادات في كل من ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة3.6%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1% متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13%.

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.5% على أساس شهري ليصل إلى 909.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 986.3 مليار درهم نهاية سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية، متخطية الانخفاض بمقدار 1.2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.9% إلى نحو 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر من نحو 2.249 تريليون درهم في نهاية سبتمبر السابق. وبحسب «المركزي»، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1» ونمو بمقدار 7.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.3% إلى نحو 2.755 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 2.719 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، والزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وأظهرت بيانات «المركزي» انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 0.1% من 743.5 مليار درهم في سبتمبر إلى 743 مليار درهم في نهاية أكتوبر. وكان الانخفاض في القاعدة النقدية مدفوعاً بالانخفاض بنسبة 11.4% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، متجاوزاً الارتفاعات في كل من العملات المصدرة بنسبة 0.8%، وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 0.05%، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.2%.

وفيما يخص الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، انخفاض إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 815.29 مليار درهم في أكتوبر مقابل 818.5 مليار درهم نهاية سبتمبر. وتوزعت الأصول الأجنبية لـ«المركزي» بواقع 567.8 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و181.2 مليار درهم لأوراق مالية أجنبية، و66.2 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

ووفقاً للبيانات الأولية الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد انخفضت الميزانية العمومية للمصرف المركزي من 854.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي إلى 851.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية أكتوبر، بواقع 398.2 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و255.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.1 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و15.6 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 33.46 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت، بواقع 458.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و137 ملياراً في الودائع، و207.9 مليار درهم في الاستثمارات، و1.5 مليار درهم في القروض والسلف، و46.4 مليار درهم للأصول الأخرى.