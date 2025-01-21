الذهب عند أعلى مستوى في 10 أسابيع مع هبوط الدولار



لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 أسابيع اليوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار في أعقاب تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسعى المستثمرون إلى حيازة المعدن الأصفر، باعتباره ملاذاً آمناً للتحوط في ظل الضبابية التي أثارتها خططه للرسوم الجمركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2727.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر، وهو غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغه في أكتوبر عند 2790.15 دولار.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2744.40 دولار. مقلّصة العلاوة عن الأسعار الفورية، بعدما خالف ترامب التوقعات ولم يفرض الرسوم الجمركية على الفور أمس الاثنين بعد تنصيبه.

وبعد تكهنات لأسابيع بشأن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب في أول يوم في منصبه، أدّت الأنباء التي تفيد بأنه سيستغرق المزيد من الوقت قبل فرضها إلى ارتفاع الأسهم العالمية وضغطت على الدولار.

وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي «هناك شعور بالارتياح.. لمعرفة أن الرسوم الجمركية ليست محل تركيز في الوقت الحالي. وتراجع الرهانات على حدوث توترات تجارية وشيكة يتجلى بوضوح في الدولار».

وتابع: «التباين في القوى المحركة تجعل أسعار الذهب صامدة في الوقت الحالي، ومن الممكن أن نتوقع بقاء الذهب أداة تحوّط جذابة».

لكن ترامب قال إنه يدرس فرض رسوم جمركية تبلغ 25% على الواردات الكندية والمكسيكية اعتباراً من مطلع فبراير.

وبينما يُستخدم الذهب كاستثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ستؤثر الدرجة التي تنفذ بها الإدارة تعهدات ترامب بشكل كبير على الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية.

ويُنظر إلى سياسات ترامب على أنها تغذي التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى إبقاء أسعار فائدة مرتفعة، الأمر الذي يؤثر على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 30.65 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 928.75 دولار ونزل البلاتين 0.2% إلى 940.70 دولار.