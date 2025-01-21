الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب عند أعلى مستوى في 10 أسابيع مع هبوط الدولار

الذهب عند أعلى مستوى في 10 أسابيع مع هبوط الدولار
21 يناير 2025 12:49

 
لندن (رويترز) 
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 أسابيع اليوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار في أعقاب تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسعى المستثمرون إلى حيازة المعدن الأصفر، باعتباره ملاذاً آمناً للتحوط في ظل الضبابية التي أثارتها خططه للرسوم الجمركية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2727.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر، وهو غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغه في أكتوبر عند 2790.15 دولار.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2744.40 دولار. مقلّصة العلاوة عن الأسعار الفورية، بعدما خالف ترامب التوقعات ولم يفرض الرسوم الجمركية على الفور أمس الاثنين بعد تنصيبه.
وبعد تكهنات لأسابيع بشأن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب في أول يوم في منصبه، أدّت الأنباء التي تفيد بأنه سيستغرق المزيد من الوقت قبل فرضها إلى ارتفاع الأسهم العالمية وضغطت على الدولار.
وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي «هناك شعور بالارتياح.. لمعرفة أن الرسوم الجمركية ليست محل تركيز في الوقت الحالي. وتراجع الرهانات على حدوث توترات تجارية وشيكة يتجلى بوضوح في الدولار».
وتابع: «التباين في القوى المحركة تجعل أسعار الذهب صامدة في الوقت الحالي، ومن الممكن أن نتوقع بقاء الذهب أداة تحوّط جذابة».
لكن ترامب قال إنه يدرس فرض رسوم جمركية تبلغ 25% على الواردات الكندية والمكسيكية اعتباراً من مطلع فبراير.
وبينما يُستخدم الذهب كاستثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ستؤثر الدرجة التي تنفذ بها الإدارة تعهدات ترامب بشكل كبير على الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية.
ويُنظر إلى سياسات ترامب على أنها تغذي التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى إبقاء أسعار فائدة مرتفعة، الأمر الذي يؤثر على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 30.65 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 928.75 دولار ونزل البلاتين 0.2% إلى 940.70 دولار.

أخبار ذات صلة
تراجع أسعار الذهب
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
أسعار الذهب
آخر الأخبار
مطار بيروت يستقبل الطائرة الإغاثية الإماراتية الـ 23 محملة بـ 35 طناً من المساعدات الطبية
علوم الدار
مطار بيروت يستقبل الطائرة الإغاثية الإماراتية الـ 23 محملة بـ 35 طناً من المساعدات الطبية
اليوم 13:44
حدث لم يحدث.. مايكل جوردان يهزم كريستيانو رونالدو!
الرياضة
حدث لم يحدث.. مايكل جوردان يهزم كريستيانو رونالدو!
اليوم 13:32
.
اقتصاد
الشركات الألمانية تجمد خطط الاقتراض بسبب الأوضاع الاقتصادية
اليوم 12:55
المؤشر نيكاي يغلق مرتفعاً
اقتصاد
المؤشر نيكاي يغلق مرتفعاً مع احتمال تأجيل ترامب فرض رسوم جمركية
اليوم 12:53
الذهب عند أعلى مستوى في 10 أسابيع مع هبوط الدولار
اقتصاد
الذهب عند أعلى مستوى في 10 أسابيع مع هبوط الدولار
اليوم 12:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©