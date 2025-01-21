«أبوظبي الإسلامي» يطلق أول أداة للإدارة المالية الشخصية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «مصرف أبوظبي الإسلامي»، أداة الإدارة المالية الشخصية على تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي أداة تفاعلية للإدارة المالية الشخصية تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بالتعاون مع «لون» (Lune)، الشركة الإماراتية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية.

وتوقع بيان صادر أمس، أن تحدث الأداة المبتكرة تحوّلاً نوعياً في كيفية إدارة المتعاملين لشؤونهم المالية، كما ستمنحهم قدرات أفضل للتحكم بنفقاتهم وميزانياتهم، ومتابعة أنشطتهم المالية.

صُمّمت أداة الإدارة المالية الشخصية من مصرف أبوظبي الإسلامي، في إطار رؤية المصرف لعام 2035 وهي تتماشى مع نهج المصرف في التركيز على احتياجات المتعاملين واهتمامه بالابتكار. حيث تُوفر للمتعاملين وسيلة سهلة وأدوات بسيطة وشاملة لمتابعة وضبط شؤونهم المالية.

وتتيح هذه الأداة الفعالة للمستخدمين إمكانية رصد دخلهم ونفقاتهم بسهولة، بما يضمن قدرتهم على تحديد آليات إنفاق أموالهم. ومن خلال إتاحة خاصية تصنيف النفقات في مجالات متنوعة كمصاريف البقالة والنقل والترفيه، يمكن لمستخدمي هذه الأداة فهم سلوكيات إنفاقهم بشكل أفضل.من ناحية أخرى، توفر أداة الإدارة المالية الشخصية من مصرف أبوظبي الإسلامي رسومات بيانية تفاعلية لتدفق النقود، مما يوفر للمستخدمين رؤية واضحة وعملية تساعدهم على القيام بإجراءات فعالة لضبط شؤونهم المالية، واتخاذ قرارات مالية مدروسة، ما يمنحهم الثقة المطلوبة للتخطيط لنفقاتهم قصيرة الأجل وأهدافهم المالية طويلة الأجل. وتسهل هذه الأداة التخطيط المالي للمتعاملين من خلال تجربة تفاعلية وسلسة تمكنهم من مراقبة نفقاتهم اليومية، أو الاستعداد للمصاريف المستقبلية المهمة.

وقال فرناندو بلازا، رئيس قسم الخدمات الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «في إطار رؤية المصرف لعام 2035، نحن ملتزمون بإحداث ثورة في تجربة الخدمات المصرفية للمتعاملين وفي هذا الإطار، نسعى دائماً لتقديم حلول مبتكرة لدعم وتمكين المتعاملين.

ويمثل إطلاق أداة الإدارة المالية الشخصية إنجازاً مهماً كونها تساعد الأفراد على تنظيم أحوالهم المالية بطريقة بسيطة وعملية وهادفة. ومن خلال توحيد جهودنا مع الشركة المحلية الرائدة في التكنولوجيا المالية«لون«، تمكنّا من تقديم حل عملي وفعال يلبي احتياجات متعاملينا الذين أصبحوا اليوم أكثر إلماماً وخبرة في اعتماد التقنيات الرقمية، ونفخر بأن نصبح أول مصرف في المنطقة يقدم هذه الأداة القوية والفعالة».ويعكس التعاون مع «لون» الذي يأتي في اطار مبادرة ADIB Ventures النهج المبتكر لمصرف أبوظبي الإسلامي لمواصلة رحلة التحول الرقمي وجهوده المستمرة للارتقاء بتجربة متعامليه بالاستفادة من ابتكارات التكنولوجيا المالية. وفي ظل استمرار تطوّر الخدمات المالية، يركز مصرف أبوظبي الإسلامي على تقديم حلول مصرفية متخصصة يمكن الوصول إليها بسهولة، وتلبي الاحتياجات المتنامية للمتعاملين.