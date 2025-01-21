«أبوظبي للاستثمار» يبرم شراكة مجموعة NIP

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة استراتيجية مع مجموعة «NIP»، المجموعة المتخصّصة في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، بهدف تطوير القطاع في الإمارة، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع الألعاب والإعلام والترفيه الرقمي.وبموجب الاتفاقية الاستراتيجية التي تمتّد خمسة أعوام، ستنشئ مجموعة «NIP»، المدرجة في بورصة ناسداك، مقرها العالمي الجديد في أبوظبي، مما يدعم جهود توظيف الكفاءات المحلية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز حضور المجموعة في المنطقة، ودعم خططها التوسعية في مختلف المجالات، بما في ذلك إدارة وتنظيم الفعاليات المتخصّصة في الرياضات الإلكترونية، وإدارة الاستوديوهات الإبداعية، وإطلاق الألعاب الإلكترونية، واستقطاب وتطوير المواهب.

وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل مباشر مع مجموعة «NIP» في تطوير استراتيجية لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، والاستفادة من موقع أبوظبي ومواردها المميزة لبناء منظومة بيئية محلية مزدهرة للألعاب الإلكترونية، والتي تسهم في تقديم حلول ترفيهية رقمية مبتكرة على مستوى العالم.

ومن أبرز بنود الشراكة، إنشاء أكاديمية محلية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتطوير استوديوهات إبداعية لإنتاج الألعاب الإلكترونية، بما يتوافق مع الهوية الثقافية والرؤية الاستشرافية للإمارة، وتسهيل تسجيل الملكية الفكرية الجديدة في أبوظبي، بما يدعم جهود الترويج لعلامة «صنع في أبوظبي». كما ستدعم الشراكة تطوير المواهب والكفاءات الوطنية، مع خطط مجموعة «NIP» لإطلاق برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية وتطوير المواهب الوطنية في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم مبادرات تعليمية وإرشادية وبرامج عالمية لتبادل المواهب.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من هذه المبادرات لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في الإمارة، ودعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة.

وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تعكس شراكة مكتب أبوظبي للاستثمار مع مجموعة «NIP» رؤيتنا المشتركة بريادة الصناعات الإبداعية، ودعم الابتكار في قطاعي الترفيه والتكنولوجيا. ويشكل اختيار المجموعة تأسيس مقرها العالمي الجديد في أبوظبي، خطوة كبيرة في جهودنا لتحقيق هذا الهدف، ونتطلع إلى تعزيز التعاون فيما بيننا بما يضمن الارتقاء بمستقبل صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة والعالم».

بدوره قال هشام شاهين، الرئيس التنفيذي المشارك في مجموعة «NIP»: «سيساهم تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس مقر رئيسي لنا في أبوظبي، في دعم جهودنا الهادفة إلى تنمية وتطوير أعمالنا في الشرق والغرب، وسيدعم خططنا التوسعية كشركة، وسيساهم في تنمية وتطوير قطاع الألعاب والترفيه في منطقة الشرق الأوسط. واختيارنا كشريك رئيسي هو شهادة على المكانة التي تتمتع بها مجموعة «NIP» ودورها القيادي في الصناعة».

ومن جهته، قال ماريو هو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة «NIP»: «تؤكد شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار التزامنا بتنمية وتطوير أعمالنا وتعزيز انتشارنا عالميًا، كما تؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية للمواهب المحلية، وتمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة صناعة الألعاب والترفيه محلياً وعالمياً، وتعزيز ريادة أبوظبي في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية».