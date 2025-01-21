تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية في رد فعل خافت على تنصيب ترامب



طوكيو (أ ب)

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، في رد فعل خافت على تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأغلقت الأسواق الأميركية، أمس الاثنين، بمناسبة عطلة «يوم مارتن لوثر كينج الابن».

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، فيما تراجعت أسعار النفط. وقال بعض المحللين إن تنصيب ترامب من شأنه أن يبث التفاؤل في الأسواق العالمية، فيما أشار آخرون إلى أن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية قد يضر بالثقة.

وتراجعت إلى حد ما المخاوف بشأن تأثيرات سياسات ترامب على الصين، حيث تعهد الطرفان بالعمل على تحسين العلاقات.

وقال الشريك الإداري لدى شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، ستيفن إينيس: «في تطور أراح الأعصاب في الأسواق العالمية.. أعلن الرئيس ترامب، على عكس التوقعات، أنه لن يفرض رسوماً جمركية جديدة على الفور».

وارتفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 0.2% ليصل إلى 38999.12 نقطة. وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.9% ليصل إلى 20102.22 نقطة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسهم شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة «كونتري جاردن»، بنسبة 23.7% بعدما حصلت على مهلة إضافية للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها.

وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1% ليصل إلى 3241.57 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.7% ليصل إلى 8402.40 نقطة. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأقل من 0.1% ليصل إلى 2521.21 نقطة.

وفي سوق الطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 70 سنتاً ليصل إلى 76.69 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 17 سنتاً ليصل إلى 79.98 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، اليوم الثلاثاء، تراجع الدولار مقابل الين الياباني، ليصل إلى 155.42 ين ياباني من 155.61 ين، كما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.0378 دولار من 1.0419 دولار.