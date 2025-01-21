15.3 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لـ «إي آند»

بوظبي (الاتحاد)

حققت «إي آند»، نمواً استثنائياً جديداً في قيمة علامتها التجارية، لتصبح «العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم، وفقاً لتقرير براند فاينانس جلوبال 500 لعام 2025.

ويظهر هذا التصنيف الزيادة الكبيرة في قيمة العلامة التجارية للمجموعة بمقدار ثمانية أضعاف عن العام الماضي، لتصل قيمة علامة «إي آند» منفردة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بواقع 15.3 مليار دولار أميركي.

يأتي هذا النجاح تتويجاً لجهود التحول التي خاضتها «إي آند لمدة ثلاث سنوات، عملت خلالها على دمج علامتها التجارية التاريخية «اتصالات» تحت هوية موحدة جديدة.

وتأتي الزيادة الكبيرة في محفظة العلامة التجارية والقيمة الاستثمارية لمجموعة إي آند في تقرير العام 2025، مدفوعةً بالنمو الذي حققته الاستثمارات والمحفظة بما يتجاوز 20 مليار دولار أميركي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حصتها في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (باكستان)، وحصتها في شركة موبايلي (المملكة العربية السعودية)، والاستحواذ على حصة مسيطرة (50% + حصة اقتصادية واحدة) في شركات الخدمات والبنية التحتية التابعة لمجموعة «PPF تيليكوم». وعزز هذا النمو أيضاً دمج علامة «اتصالات» والنمو السنوي الأساسي لـ «إي آند» بنسبة 13% على أساس موحد. فضلاً عن حصول «إي آند» على تصنيف مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) الرائد AAA، برصيد 84.6 نقطة من أصل 100.

وساعدت الشراكات المتميزة التي أبرمتها المجموعة، مثل التعاون مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم لمدة 15 عاماً ودورها كشريك مؤسس لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 في أبوظبي، في تعريف الجماهير العالمية بالعلامة التجارية، ما عزز من ظهورها ومكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

وتقدم علامة «إي آند»، التي أطلقتها المجموعة كجزء من عملية تحولها الاستراتيجي، رؤية استشرافية تتجاوز تقديم الاتصالات التقليدية. ورغم حداثة عهدها نسبياً، إلا أنها سرعان ما رسخت مكانتها كقوة تكنولوجية قوية، إذ تضم المجموعة خمسة ركائز أساسية تدفع عجلة النمو والابتكار.

وحرصت «إي آند»، منذ الكشف عن هوية علامتها التجارية الجديدة في العام 2022، على تعزيز القيمة المقدمة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وتوفر العلامات التجارية مثل «إي آند الإمارات» و«موبايلي السعودية» و«إي آند PPF تيليكوم» أحدث خدمات الاتصال، فيما تعمل منصات مثل منصة «ستازبلاي» وCharge&Go وe& money على إثراء الحياة اليومية وتبسيطها.

وقد تمكنت إي آند، بتركيزها على تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات في 38 دولة، من بناء منظومة قوية مصممة لتحقيق المزيد من النمو وتمكين الابتكار وخلق فرص لمستقبل أكثر إشراقاً وتواصلاً.

وحازت «إي آند» أيضاً على تصنيف أفضل 10 علامات تجارية في مجال الاتصالات الأكثر قيمة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير جلوبال 500 لعام 2025.

كما حظيت الشركة دوماً على تقدير سوقها المحلية، بما في ذلك تصدرها تصنيف كانتار براندز، باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة بدولة الإمارات في نوفمبر 2024.وقد كرّم تقرير «جلوبال 500 براند لعام 2025» الرئيس التنفيذي للمجموعة حاتم دويدار، حيث حصل على لقب رائد الاتصالات المنصف رقم واحد عالمياً للسنة الثالثة على التوالي، حيث حلّ دويدار بالمركز 39 في الترتيب العام، وحصل على المركز الأول في قطاع الاتصالات.