«أدنيك» يستضيف الدورة العاشرة لمعرض الورق

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز أدنيك أبوظبي الدورة العاشرة من معرض«الورق والمناديل الورقية» في الفترة من 21 إلى 22 يناير الجاري.

يُقام المعرض تحت شعار «عقد من النجاح والابتكار» ويهدف إلى دفع عجلة الاستدامة والابتكار في الصناعة، حيث يجمع أكثر من 300 شركة وأكثر من 16,000 زائر من أكثر من 120 دولة حول العالم، مما يجعله منصة عالمية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التطورات التكنولوجية والاتجاهات الصناعية.

يأتي هذا الحدث في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً كبيراً نحو تبني ممارسات أكثر استدامة، حيث يسلّط المعرض الضوء على أهمية إعادة التدوير وحماية البيئة كركيزة أساسية لتطوير الصناعة، من خلال سلسلة من الجلسات والنقاشات مع رواد الصناعة، حيث سيتم مناقشة موضوعات حيوية مثل تقنيات إعادة تدوير الورق، الحد من النفايات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، كما سيتم عرض أحدث الابتكارات التي تسهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاقتصاد الدائري.

وتستفيد الشركات الدولية والمحلية المشاركة في المعرض من التسهيلات الاستثمارية النوعية التي توفرها الدولة لتعزيز جاذبية الحدث ودعم المشاركين، حيث تُعد هذه التسهيلات حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة أعمال ديناميكية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتشهد النسخة العاشرة للمعرض احتفالاً بعقد من النجاح في تعزيز التواصل بين المهنيين وعرض الابتكارات، التي شكّلت مستقبل الصناعة، حيث سجلت الدورة الحالية مشاركة عالمية مميزة حضور أكثر من 300 شركة رائدة وأكثر من 16,000 زائر من 120 دولة، مع تمثيل 75% من المشاركين من خارج الإمارات العربية المتحدة.

وخلال فعاليات المعرض تعقد مجموعة من الجلسات المعرفية تغطي موضوعات مثل النظافة، اللب الورق، والتغليف، مع تركيز خاص على الاستدامة والابتكار بالإضافة لعرض للتكنولوجيات المتطورة وأحدث التقنيات والحلول التي تعزز كفاءة الصناعة وتدعم الأهداف البيئية.