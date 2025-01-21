14.4 مليار دولار إصدارات الصكوك في الإمارات خلال 2024

دبي (وام)

بلغت قيمة إصدارات الصكوك في السوق الإماراتية 14.4 مليار دولار خلال العام 2024 وفقاً لوكالة «أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية».

وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن «أس آند بي» تتوقع أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك في الإمارات بين 14 و15 مليار دولار خلال عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي من إصدارات البنوك والمؤسسات.

وأشار دمق إلى الأداء المالي القوي في الإمارات في ظل بيئة اقتصادية داعمة وانضباط مالي ملحوظ.