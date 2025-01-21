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اقتصاد

14.4 مليار دولار إصدارات الصكوك في الإمارات خلال 2024

14.4 مليار دولار إصدارات الصكوك في الإمارات خلال 2024
22 يناير 2025 01:19

دبي (وام)

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بلغت قيمة إصدارات الصكوك في السوق الإماراتية 14.4 مليار دولار خلال العام 2024 وفقاً لوكالة «أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية».
وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن «أس آند بي» تتوقع أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك في الإمارات بين 14 و15 مليار دولار خلال عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي من إصدارات البنوك والمؤسسات.
وأشار دمق إلى الأداء المالي القوي في الإمارات في ظل بيئة اقتصادية داعمة وانضباط مالي ملحوظ.

إصدارات الصكوك
الصكوك
السوق الإماراتية
الإمارات
إس آند بي جلوبال
إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية
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