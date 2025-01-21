الدولار يرتفع بعد انخفاض حاد

لندن (رويترز)

ارتفع الدولار قليلاً أمس، بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك بحلول أول فبراير، على عكس توقعات بأنه سيطبق سياساته التجارية تدريجياً.

وقال ترامب للصحفيين إن فريقه يدرس فرض رسوم جمركية بنحو 25 بالمئة. كما طرح فكرة فرض رسوم جمركية عالمية، لكنه قال إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لذلك بعد.

وانخفض الدولار بشكل حاد الاثنين، حين لم يكشف ترامب في أول يوم له بالمنصب عن خطط محددة بشأن الرسوم الجمركية، وعندما أشار مسؤولون إلى أن أي ضرائب جديدة ستفرض بطريقة «مدروسة». ووجه ترامب في مذكرة تجارية بالتحقيق في العجز التجاري المستمر ومعالجته. وقال دومينيك بانينج المسؤول عن استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة لدى شركة نومورا «لم يتم الإعلان عن أي شيء محدّد، وبالتالي هناك تهديد بفرض رسوم جمركية قد تكون كبيرة».