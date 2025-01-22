الذهب يلمع وسط ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعاً اليوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار ومع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.



صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2748.58 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2763.40 دولار.



وعلى صعيد العملات النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.85 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 958.11 دولار واستقر سعر البلاتين عند 944.05 دولار.