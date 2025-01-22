الدولار ينخفض ​​مع تقييم المتعاملين خطط ترامب للرسوم الجمركية

انخفض الدولار قليلاً اليوم الأربعاء في تعاملات متقلبة، إذ أدى الافتقار إلى الوضوح بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة من عدم اليقين.





وانخفض الدولار يوم الاثنين 1.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية. واستقرت العملة الأميركية أمس الثلاثاء، لتغلق مستقرة بعد أن قال مسؤولون أميركيون إن أي ضرائب جديدة ستُفرض بطريقة مدروسة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع سعر العملة مقابل اليورو والين وأربعة عملات منافسة رئيسية أخرى، 0.14 بالمئة إلى 108 عند الساعة 0054 بتوقيت جرينتش.

وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0420 دولار، بينما ارتفع الين قليلاً إلى 155.40 مقابل الدولار.



