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اقتصاد

«المالية»: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير يحقق عطاءات بـ6.91 مليار درهم

«المالية»: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير يحقق عطاءات بـ6.91 مليار درهم
22 يناير 2025 13:25

أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر يناير، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول لعام 2025، كما تم نشره على موقع الوزارة.  

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وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.91 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة. ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.32 % للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.43% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 7 و10 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار. تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

المصدر: وام
صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
وزارة المالية
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