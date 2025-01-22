الخميس 23 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«لويدز» لتأهيل المواهب بقطاع التأمين

تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«لويدز» لتأهيل المواهب بقطاع التأمين
22 يناير 2025 17:03

 
دبي (الاتحاد)
وقعت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع «لويدز».
وتمهّد الاتفاقية الطريق أمام تطوير المواهب المستقبلية، في مجال التأمين وإعادة التأمين، وتبني على الشراكة الطويلة القائمة بين الجانبين، والتي تستهدف توسيع نطاق أكاديمية «لويدز»، وهي منصة تعليمية لمتخصصي المخاطر تم تطويرها من لندن، للمساعدة على دعم تطوير مجموعة المواهب والكفاءات في منطقة الشرق الأوسط سريعة النمو.
وفي إطار الاتفاقية، ستتعاون أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وأكاديمية «لويدز» لتنظيم سلسلة من الفعاليات وأنشطة التدريب التعليمية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة التعليم عند الطلب لدعم الجهود المبذولة لاستقطاب المواهب في جميع أنحاء قطاع التأمين.
وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة التعليمية والإرشادات اللازمة، وفق أعلى المستويات العالمية من مؤسسات مرموقة لتسريع تطوير وصقل المواهب داخل القطاع، ونسير على هذا النهج ونواصل البناء على هذا الإرث، من خلال تعزيز علاقاتنا الحالية مع «لويدز»، وستمكننا هذه المبادرة من مواصلة تطوير هذا القطاع المزدهر في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمثل أكثر من 125 شركة، وسنعمل معاً على تعزيز نمو القطاع، بما يسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي».
من جانبها قالت، دون ميلر، الرئيسة التجارية لشركة «لويدز» والرئيسة التنفيذية لشركة «لويدز» في الأميركتين: يأتي التعاون وإبرام الشراكات النوعية في إطار تقديم القيمة المضافة، وتفعيل الشراكات الهادفة في صلب ما تقدمه «لويدز».

أخبار ذات صلة
«معرض اليابان التجاري» ينطلق في دبي 10 فبراير المقبل دبي
مركز دبي المالي العالمي
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
الرياضة
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
اليوم 12:30
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
الرياضة
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
اليوم 12:27
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
الرياضة
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
اليوم 12:15
«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا
«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©