تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«لويدز» لتأهيل المواهب بقطاع التأمين



دبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع «لويدز».

وتمهّد الاتفاقية الطريق أمام تطوير المواهب المستقبلية، في مجال التأمين وإعادة التأمين، وتبني على الشراكة الطويلة القائمة بين الجانبين، والتي تستهدف توسيع نطاق أكاديمية «لويدز»، وهي منصة تعليمية لمتخصصي المخاطر تم تطويرها من لندن، للمساعدة على دعم تطوير مجموعة المواهب والكفاءات في منطقة الشرق الأوسط سريعة النمو.

وفي إطار الاتفاقية، ستتعاون أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وأكاديمية «لويدز» لتنظيم سلسلة من الفعاليات وأنشطة التدريب التعليمية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة التعليم عند الطلب لدعم الجهود المبذولة لاستقطاب المواهب في جميع أنحاء قطاع التأمين.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة التعليمية والإرشادات اللازمة، وفق أعلى المستويات العالمية من مؤسسات مرموقة لتسريع تطوير وصقل المواهب داخل القطاع، ونسير على هذا النهج ونواصل البناء على هذا الإرث، من خلال تعزيز علاقاتنا الحالية مع «لويدز»، وستمكننا هذه المبادرة من مواصلة تطوير هذا القطاع المزدهر في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمثل أكثر من 125 شركة، وسنعمل معاً على تعزيز نمو القطاع، بما يسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي».

من جانبها قالت، دون ميلر، الرئيسة التجارية لشركة «لويدز» والرئيسة التنفيذية لشركة «لويدز» في الأميركتين: يأتي التعاون وإبرام الشراكات النوعية في إطار تقديم القيمة المضافة، وتفعيل الشراكات الهادفة في صلب ما تقدمه «لويدز».