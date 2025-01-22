شراكة بين «دبي للتحكيم الدولي» و«Opus 2» لتعزيز تجربة تسوية المنازعات



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، وشركة «Opus 2»، للبرمجيات القانونية وخدمات جلسات الاستماع، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول تحكيم مبتكرة وتقنيات جلسات متطورة لتلبية احتياجات مستخدمي خدمات تفادي النزاعات وتسويتها التي يقدمها المركز.

وسيتعاون مركز دبي للتحكيم الدولي و«Opus 2» لتحسين العمليات الداخلية للمركز وأتمتتها، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال توفير حلول فعّالة وذكية للأطراف، والممارسين القانونيين، والمحكمين.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتم إطلاق منصة رقمية متطورة تهدف إلى تحسين وتوحيد الأنظمة، وستتيح المنصة ربطاً أكثر كفاءة لجميع المشاركين وتتيح وظائف رئيسية مثل تقديم المستندات وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت، وتسجيل القضايا وتقديم المستندات.

وستوفر هذه الشراكة لمستخدمي المركز إمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من تقنيات وخدمات جلسات الاستماع المتقدمة، ومن خلال بوابة طلب خدمات ديناميكية جديدة، سيتمكن الأطراف والممارسون القانونيون من التواصل مع «Opus 2» لحجز جلسات استماع افتراضية، ومشاركة ملفات إلكترونية مع تأمين النسخ الفوري وعرض الأدلة الكترونياً وغير ذلك، مما يضمن إجراءات سلسة ومنظمة وفقاً لقواعد المركز.

وقالت جهاد كاظم، المديرة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي: هدفنا هو أن نكون رواداً عالميين في تسوية المنازعات البديلة، ولتحقيق ذلك، يجب أن نحتضن الابتكار، ونقدم تجربة استثنائية، ونوفر خدمات تسوية منازعات بديلة رائدة للأطراف حول العالم.